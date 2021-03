Juventus heeft zich zondag geblameerd door thuis met 0-1 van degradatiekandidaat Benevento te verliezen. Napoli-aanvaller Dries Mertens velde met twee treffers het vonnis over AS Roma (0-2). AC Milan won met 2-3 bij Fiorentina en Atalanta was met 0-2 te sterk voor Hellas Verona.

De Argentijnse spits Adolfo Gaich maakte in de 69e minuut de winnende treffer voor Benevento. Bij Juventus speelde Matthijs de Ligt de hele wedstrijd centraal achterin mee.

Juventus creëerde weinig kansen, maar leek in de eerste helft wel een strafschop te krijgen na vermeend hands van Daam Foulon. De VAR oordeelde dat de Belgische middenvelder de bal op zijn borst kreeg, waarna de penalty werd ingetrokken.

Door de thuisnederlaag staat Juventus op de derde plaats in de Serie A, met liefst tien punten achterstand op koploper Internazionale. De ploeg uit Milaan won zijn laatste zes duels op rij.

AS Roma ging thuis met 0-2 onderuit tegen Napoli. AS Roma ging thuis met 0-2 onderuit tegen Napoli. Foto: ANP

Ajax-opponent Roma thuis onderuit tegen Napoli

AS Roma leed een 0-2-nederlaag tegen Napoli. De toekomstig tegenstander van Ajax in de kwartfinales van de Europa League blijft daardoor zesde in de Serie A.

Dries Mertens maakte in de eerste helft beide treffers voor Napoli. De tweede treffer van de Belgische oud-speler van AGOVV, FC Utrecht en PSV was zijn honderdste in de Italiaanse competitie.

Bij Roma speelde Rick Karsdorp de hele wedstrijd mee aan de rechterkant.

Zlatan Ibrahimovic haalt uit voor de 0-1 van AC Milan. Zlatan Ibrahimovic haalt uit voor de 0-1 van AC Milan. Foto: Pro Shots

Routiniers Ibrahimovic en Ribéry trefzeker bij krappe zege Milan op Fiorentina

AC Milan boekte een zwaarbevochten 2-3-zege op Fiorentina. De 39-jarige Zlatan Ibrahimovic luisterde zijn eerste basisplaat na een spierblessure op met een vroege treffer: 0-1.

Via treffers van Erick Pulgar en de bijna 38-jarige Franck Ribéry stond Fiorentina kort na rust met 2-1 voor. Bryan Diaz (57e minuut) en Hakan Calhanoglu (73e) zorgden ervoor dat Milan toch de drie punten pakte.

De 'Rossoneri' staan tweede op de ranglijst, met een achterstand van zes punten op koploper Inter. Milan heeft bovendien een wedstrijd meer gespeeld dan de stadgenoot.

Atalanta boekte een 0-2-zege op Hellas Verona. Atalanta boekte een 0-2-zege op Hellas Verona. Foto: ANP

Atalanta houdt zich op CL-ticket

Atalanta blijft in de race om zich voor het derde jaar op rij te plaatsen voor de Champions League. Met Marten de Roon in de basis werd zondag uit bij Hellas Verona met 0-2 gewonnen.

Ruslan Malinovskiy opende na een half uur de score uit een penalty die werd toegekend na een handsbal. Op slag van rust zette Duván Zapata met zijn tiende doelpunt van het seizoen de eindstand op het scorebord.

De Roon speelde de hele wedstrijd mee, Sam Lammers bleef op de bank. De andere Nederlander in dienst van Atalanta, Hans Hateboer, is herstellende van een blessure.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Serie A