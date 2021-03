De spanning in de titelstrijd van de Vrouwen Eredivisie is zondag behoorlijk toegenomen. Koploper PSV struikelde over ADO Den Haag (1-1), terwijl nummer twee FC Twente (9-0 tegen VV Alkmaar) en nummer drie Ajax (1-4 bij Excelsior) wel wisten te winnen.

PSV Vrouwen had de laatste vijf wedstrijden gewonnen en had vorige week de koppositie overgenomen van Ajax, maar tegen ADO Den Haag liep de ploeg averij op. De Eindhovenaren kwamen na een kwartier spelen zelfs op achterstand door een doelpunt van Shanique Dessing. Anika Rodriguez bezorgde PSV met een goal in de 81e minuut alsnog een punt.

FC Twente profiteerde van de misstap door hard uit te halen tegen VV Alkmaar. De ploeg uit Enschede boekte de op twee na grootste overwinning in de Vrouwen Eredivisie en de grootste zege uit de eigen clubgeschiedenis: 9-0. Anna-Lena Stolze had met vier doelpunten een groot aandeel in de monsterzege. Ook Suzanne Giesen, Fenna Kalma, Fieke Kroese, Renate Jansen en Romy Speelman waren trefzeker.

Ook Ajax, dat de laatste twee wedstrijden had verloren, liep in op koploper PSV. De Amsterdammers waren met 1-4 te sterk voor Excelsior. Marjolijn van den Bighelaar brak na rust de ban vanaf 11 meter. Nadat Chasity Grant voor 0-2 had gezorgd, deed Julia Ibes iets terug namens de hekkensluiter. Door twee goals van Eshly Bakker won Ajax alsnog ruim. Verder wist PEC Zwolle met 0-1 te winnen bij Heerenveen door een treffer van Jill Diekman.

PSV is nog wel de koploper in de Vrouwen Eredivisie met 31 punten na dertien duels. FC Twente volgt met 29 punten en Ajax staat nu op 28 punten. Volgende week is de laatste reguliere speelronde (PSV-FC Twente en Ajax-ADO) en daarna volgen nog de play-offs.

