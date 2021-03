PEC Zwolle heeft zondag in de Eredivisie een belangrijke zege geboekt op VVV-Venlo. De formatie van Bert Konterman was met 2-1 te sterk voor de ploeg van trainer Jos Luhukay, die bij zijn debuut niet kon voorkomen dat VVV voor de achtste keer op rij verloor.

Het duel in Zwolle kende een enerverend begin. Vito van Crooij raakte in de eerste minuut de lat met een vrije trap en zag een kansrijke inzet geblokt worden door Sam Kersten. De grootste kans was voor Giorgos Giakoumakis. De Eredivisie-topscorer kreeg de bal te veel op de zijkant van zijn hoofd, waardoor hij in uiterst kansrijke positie naast kopte. PEC zette daar alleen een schot van Virgil Misidjan tegenover.

In de tweede helft viel er lange tijd niets te beleven. Dat veranderde in de 66e minuut: Thomas Lam won een luchtduel en Slobodan Tedic kopte de bal vervolgens over VVV-goalie Thorsten Kirschbaum heen: 1-0. PEC kon niet lang van de voorsprong genieten, want drie minuten na de openingstreffer schoot Roy Gelmi hard raak na een klutssituatie.

In een levendige slotfase raakte Kersten met een kopbal de kruising en pareerde Kirschbaum een inzet van Tedic. PEC kreeg een penalty na een overtreding van Christian Kum op Immanuel Pherai. Lam faalde niet en zette de thuisploeg weer op voorsprong: 2-1. De bezoekers jaagden nog wel op de gelijkmaker, maar grote kansen bleven uit.

Voor PEC is de overwinning belangrijk in de strijd tegen degradatie. De Zwollenaren hebben nu 29 punten na 27 duels en vergroten de marge op VVV tot zeven punten. De Limburgers worden gepasseerd door Willem II, dat een punt pakte bij Vitesse (0-0) en staan als nummer zestien onder de nacompetitiestreep.

Het was niet de dag van Giorgos Giakoumakis. Foto: Pro Shots

