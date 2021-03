PSV begint zondag zonder Olivier Boscagli aan de topper in het AFAS Stadion tegen AZ. Bij de Alkmaarders zit Dani de Wit op de bank en start Albert Gudmundsson centraal op het middenveld.

Boscagli behoort niet eens tot de wedstrijdselectie van trainer Roger Schmidt. De Franse verdediger heeft spierklachten en wordt vervangen door Jordan Teze, die vorige week tegen Feyenoord (1-1) gepasseerd werd. Captain Denzel Dumfries, Nick Viergever en Philipp Max completeren de defensie van PSV.

Cody Gakpo, die tegen Feyenoord zijn rentree maakte na blessureleed, mag tegen AZ opnieuw starten. Schmidt kiest ook voor Pablo Rosario, Ibrahim Sangaré en Mario Götze, terwijl Eran Zahavi en Donyell Malen de voorhoede vormen.

Bij AZ keert Fredrik Midtsjø terug van een blessure, nadat hij vorige week tegen FC Twente ontbrak. Tijjani Reijnders zit daardoor op de bank. Dat is ook de enige wijziging in de ploeg van trainer Pascal Jansen die Gudmundsson opnieuw verkiest boven De Wit.

PSV wil eindelijk topper winnen

AZ tegen PSV begint zondag om 14.30 uur in het AFAS Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

Als nummer drie AZ wint, komt het in punten gelijk met PSV. De Eindhovense club heeft al dertien Eredivisie-toppers op rij gewonnen van AZ, Feyenoord of Ajax. Eerder dit seizoen wonnen de Alkmaarders in het Philips Stadion met 3-1 van PSV.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Viergever, Max; Sangaré, Rosario; Gakpo, Götze; Zahavi, Malen.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Letschert, Martins Indi, Wijndal; Koopmeiners, Gudmundsson, Midtsjø; Stengs, Boadu, Karlsson.