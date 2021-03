Algemeen directeur Mark Koevermans van Feyenoord bevestigt dat hoofd jeugdopleiding Stanley Brard een mail met vertrouwelijke informatie intern naar de verkeerde persoon heeft verstuurd, maar volgens hem heeft dat niets te maken met het besluit om met Brard te stoppen.

Vorige week meldde ESPN dat Brard geblunderd had met een verkeerd verstuurde e-mail. Hij wilde Koevermans adviseren jeugdtrainers Ulrich van Gobbel, Melvin Boel, Remco Schol en Mark Onderwater weg te sturen. Hij verzond de mail echter per abuis niet naar Koevermans, maar naar Onderwater.

Enkele dagen daarna maakte Feyenoord bekend dat Brard na dit seizoen vertrekt, omdat zijn contract niet verlengd wordt. Bij de bekendmaking van het nieuws vrijdag op de website van de club stond geen woord over het incident met de e-mail.

"Die mail staat helemaal los van het besluit om het contract van Brard niet te verlengen", zei Koevermans zondag in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie. "We hebben gekeken naar de structuur van de jeugdopleiding en de toekomst en in onze ogen is Stanley daar niet de juiste man voor."

Brard was verdeeld over twee periodes twaalf jaar lang hoofd van de jeugdopleiding. Hij zei vrijdag dat hij graag langer door was gegaan.

Hoofd jeugdopleiding Stanley Brard. Hoofd jeugdopleiding Stanley Brard. Foto: Pro Shots

Van Persie mogelijk jeugdtrainer bij Feyenoord

Koevermans vertelde dat het geen uitgemaakte zaak is dat Van Gobbel, Boel, Schol en Onderwater gaan vertrekken, zoals de 62-jarige Brard adviseerde. "We moeten nog beslissen over volgend seizoen."

De kans is aanwezig dat er voor Robin van Persie een plek komt als jeugdtrainer. De 37-jarige oud-aanvaller, die in 2019 stopte, heeft momenteel geen officiële functie bij Feyenoord, maar traint af en toe wel de spitsen van de A-selectie.

"Van Persie wil graag trainer worden en dan moet hij bij een club zijn eerste stappen zetten. Het het zou mooi zijn als dat bij Feyenoord gebeurt. Daar gaan we graag over in gesprek."