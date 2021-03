Het gaat langzaam de goede kant op met Arjen Robben, die weer deels met de groep meetraint bij FC Groningen. Trainer Danny Buijs is voorzichtig, maar heeft wel hoop dat de 37-jarige aanvaller nog wedstrijden gaat spelen.

"We zijn ontzettend blij met hoe het nu gaat. Arjen traint weer stukjes met de groep en het is al van ontzettend hoog niveau wat hij laat zien. Het is fijn voor ons dat hij er weer bij is", aldus Buijs tegen de NOS.

Robben kwam sinds zijn verrassende comeback als speler afgelopen zomer pas tot twee Eredivisie-wedstrijden. Op 18 oktober deed hij voor het laatst mee bij de Groningers. In december, na blessures aan zijn lies en kuit, dacht de aanvaller een paar keer aan stoppen, zo bekende hij later.

Zover kwam het niet en nu hoopt Robben dat hij toch nog wedstrijden gaat spelen. Buijs hoopt dat ook, maar benadrukt dat een rentree er voorlopig niet in zit. "We hopen dat hij in de komende weken, en ik zeg met nadruk weken, de volgende stapjes in zijn revalidatie zet."

Danny Buijs zaterdag tijdens de met 3-1 verloren wedstrijd tegen RKC Waalwijk.

'Hopelijk krijgt hij geen tegenslag meer'

Met de 96-voudig Oranje-international vooral als toeschouwer maakt FC Groningen een goed seizoen door, al verloor de ploeg van Buijs zaterdag bij RKC Waalwijk met 3-1. De terugkeer van Robben op het veld zou het jaar van de noorderlingen extra glans geven.

"We snakken er bij de club allemaal naar om zo'n speler weer op het veld te zien", vertelt Buijs. "Alle Nederlandse voetballiefhebbers doen dat. Ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat Arjen er alles aan doet om dit seizoen nog te spelen. Hopelijk krijgt hij geen tegenslag meer en kan hij nog aansluiten."

FC Groningen staat momenteel op de zesde plaats in de Eredivisie en ligt daarmee op koers voor een plek in de play-offs om Europees voetbal. De eerstvolgende wedstrijd van de noorderlingen is op zaterdag 3 april uit tegen VVV-Venlo.

