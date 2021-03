Sevilla-keeper Yassine 'Bono' Bounou is dolblij met zijn doelpunt zaterdag in de wedstrijd tegen Real Valladolid (1-1). De doelman zorgde voor een historisch moment door in de laatste seconden mee naar voren te gaan bij een corner en tot zijn eigen verbazing de gelijkmaker binnen te schieten.

"Ik wist niet hoe ik moest juichen", aldus Bono, die na zijn treffer in de vierde minuut van de extra tijd zijn shirt uittrok en richting de dug-out van Sevilla rende.

Het was het eerste doelpunt in de carrière van de 29-jarige Marokkaans international, die twee jaar geleden al eens bijna scoorde. Die ervaring hielp hem zaterdagavond in Estadio Nuevo José Zorrilla.

"In 2019 speelde ik hier met Girona tegen Valladolid en toen was het bijna raak. Die herinnering kwam boven toen de trainer zei dat ik mee naar voren moest, waarna de de bal precies voor mijn voeten rolde. Het is moeilijk te omschrijven wat er vervolgens allemaal gebeurde en door me heen ging. Ik doe mijn werk als doelman en dan is het raar om ineens deze rol te hebben."

Sevilla juicht na de goal van Yassine 'Bono' Bounou. Sevilla juicht na de goal van Yassine 'Bono' Bounou. Foto: ANP

Bono treedt in voetsporen Palop

Eerder dit seizoen benutte Eibar-keeper Marko Dmitrovic een penalty tegen Atlético Madrid, waardoor voor het eerst sinds 1987 in één seizoen twee doelmannen gescoord hebben in La Liga. Het was tien jaar geleden dat Dani Aranzubia in 2011 namens Deportivo La Coruña als laatste keeper in de Spaanse competitie scoorde uit open spel.

Sevilla heeft wel al een verleden met scorende keepers, want in 2007 kopte Andrés Palop in de achtste finales van de UEFA Cup de 2-2 binnen tegen Shakhtar Donetsk. Hij behoedde de club zo voor uitschakeling, waarna Sevilla doorstootte naar de finale en zijn tweede Europese prijs pakte. Na de goal van Bono legde Sevilla op sociale media dan ook de link met Palop.

Luuk de Jong stond op het moment dat Bono scoorde in het veld. De Oranje-international viel tegen Valladolid na rust in voor Karim Rekik.

