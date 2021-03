Feyenoord-trainer Dick Advocaat hield zich zaterdag na het teleurstellende gelijkspel tegen FC Emmen (1-1) nog in, maar het was duidelijk dat de ervaren coach zich in De Kuip flink had geërgerd aan zijn elftal.

"Er zit geen onwil in dit team, maar de spelers moeten me volgende week maar eens vertellen wat hen dwarszit", verzuchtte Advocaat in gesprek met ESPN. "Want ik heb het idee dat er wel wat dingen zijn in het team. Als je zo'n wedstrijd gelijkspeelt, heb je het gewoon niet goed gedaan."

Feyenoord speelde niet groots in de eerste helft, maar de Rotterdammers waren de bovenliggende partij tegen de hekkensluiter en kwamen via Orkun Kökçü op 1-0. Na rust werd Emmen steeds sterker en de ploeg van coach Dick Lukkien werd daarvoor beloond met een rake strafschop van Michael de Leeuw.

"Dit duel hadden we in de eerste helft al moeten beslissen, voetballend zag het er best aardig uit", aldus Advocaat. "Maar dat gebeurde niet en dan geven we een totaal onnodige goal weg. Dat begrijp ik niet."

Wat vooral opviel, was dat het elftal van Feyenoord in de laatste twintig minuten steeds meer uit elkaar viel, waardoor de ruimtes groter werden. "We hadden besloten om hoog druk te zetten", zei Advocaat. "Dat ging in de eerste helft goed, maar in de tweede helft zag je dat het ontzettend veel kracht had gekost en dat een aantal spelers niet meer meedeed."

De trainer doelde onder anderen op buitenspelers Luis Sinisterra en Steven Berghuis, die niet altijd meer meeverdedigden. "Dat is frustrerend en ik zou weleens willen weten wat daarvoor de reden is."

Berghuis: 'Het is geen onwil'

Advocaat kon even later op de persconferentie nauwelijks camoufleren dat hij zich vooral aan Berghuis had geërgerd. Hij werd gevraagd naar een incidentje tussen de aanvoerder en een ballenjongen in de slotfase. De ballenjongen zou aanmerkingen hebben gehad op het spel van Berghuis.

"Nou, dan durft hij tenminste wel wat te zeggen", zei Advocaat. "Nee, laat mij er buiten. Ik doe mijn zegje tijdens de bespreking."

Berghuis erkende dat de ruimtes op het veld in de tweede helft groot werden. "Maar het is geen onwil", zei de aanvoerder.

