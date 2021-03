Feyenoord heeft zaterdag in de eigen Kuip dure punten laten liggen tegen hekkensluiter FC Emmen: 1-1. De ploeg van trainer Dick Advocaat won voor de veertiende keer dit seizoen niet en moet zich zorgen gaan maken in de strijd om de derde plaats in de Eredivisie.

Bij rust was er nog niets aan de hand voor Feyenoord, dat sterker was en aan de leiding ging dankzij een doelpunt van Orkun Kökçü. In de tweede helft kwam het steeds gevaarlijker wordende Emmen langszij dankzij een rake strafschop van Michael de Leeuw.

Het wisselvallige Feyenoord zag de plaatsen één en twee in de Eredivisie al uit zicht verdwijnen en ook de derde plek wordt een steeds moeilijker verhaal voor de Rotterdammers. De achterstand op AZ, dat de positie die recht geeft op deelname aan de derde voorronde van de nieuwe Conference League nu bezet, is vier punten.

AZ speelt zondag nog, al staan de Alkmaarders voor een lastig karwei, want PSV komt op bezoek. Als Feyenoord dit seizoen buiten de top drie eindigt, dan wacht deelname aan de play-offs, waarin deelname aan de tweede voorronde van de Conference League op het spel staat.

Voor Emmen kreeg een goede serie een vervolg. De ploeg van coach Dick Lukkien bleef al voor de vijfde keer op rij ongeslagen (twee zeges, drie gelijke spelen), al is het gat naar nummer zestien Willem II nog wel zes punten.

Voor rust geen zorgen voor Feyenoord

Na wat speldenprikjes van Emmen had Feyenoord zaterdag in de beginfase de controle, al leverde dat lange tijd geen grote kansen op. Trainer Advocaat, die keeper Nick Marsman de voorkeur gaf boven Justin Bijlow, zag vooral aanvoerder Steven Berghuis gevaar stichten met wat schoten.

In de eindfase van de eerste helft leverde het overwicht toch een goal op. Kökçü, die keeper Michael Verrips even daarvoor nog redding had zien brengen op een fraai schot, had succes met een van richting veranderde inzet van buiten het zestienmetergebied.

Na rust was de eerste kans ook voor Kökçü, maar daarna werd Emmen gevaarlijker. Al snel leek dat tot een doelpunt te leiden, maar na een mooie aanval kreeg de vrijstaande Luka Adzic de bal met het hoofd niet op doel.

Een periode met kansen aan beide kanten volgde (Berghuis en Luis Sinisterra voor Feyenoord en Jari Vlak namens Emmen) en het was Emmen dat uiteindelijk toesloeg. Caner Cavlan ging tot twee keer toe naar de grond in het strafschopgebied en bij de tweede keer besloot scheidsrechter Kevin Blom op aanraden van de VAR een penalty te geven.

Emmen-aanvoerder De Leeuw schoot overtuigend raak en dwong Feyenoord daarmee tot een slotoffensief. Dat kwam er niet echt: eigenlijk was de enige kans nog voor Berghuis, die op de rand van het zestienmetergebied vrij kon uithalen, maar de bal niet op doel kreeg.

Foto: ANP

