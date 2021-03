Amnesty International vindt dat de KNVB en de FIFA niet voldoende doen om de situatie van migrantenarbeiders in Qatar te verbeteren. De mensenrechtenorganisatie roept de voetbalbonden bij de start van de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 op een statement te maken over de misstanden in de oliestaat.

"Wij willen dat de KNVB zich echt openlijk uitspreekt", zegt Ruud Bosgraaf van Amnesty International in gesprek met NU.nl. "Een duidelijk statement als: wij weten wat er aan de hand is en roepen Qatar en vooral de FIFA op het probleem van migrantenarbeiders te regelen."

"Het zou ook heel goed zijn als de bondscoach en de internationals deze week iets over Qatar zouden zeggen. We hebben ook aangeboden om de Oranje-spelers voor te lichten als dat nog nodig is."

Het WK voetbal in Qatar is al sinds de toewijzing in 2010 omstreden. De afgelopen jaren gaat het vooral over de belabberde omstandigheden van migrantenarbeiders. De Britse krant The Guardian becijferde een maand geleden dat er tussen 2010 en 2020 ruim 6.750 arbeiders uit India, Nepal, Bangladesh, Pakistan en Sri Lanka om het leven zijn gekomen in Qatar.

De Qatarese regering heeft onder grote publieke druk al een aantal hervormingen doorgevoerd, maar volgens Amnesty zijn die bij lange na niet voldoende. De mensenrechtenorganisatie heeft daarom een brief gestuurd naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Daarin wordt de wereldvoetbalbond opgeroepen zijn invloed te gebruiken om een einde te maken aan het misbruik van de migrantenarbeiders in Qatar.

95 procent van de beroepsbevolking in Qatar bestaat uit migranten. Foto: Pro Shots

'Wij willen iets sterkers van de KNVB'

Amnesty hoopt dat alle Nederlandse betaaldvoetbalclubs en supportersverenigingen, de spelers van Oranje en vooral ook de KNVB zich achter deze oproep scharen. Het Nederlands elftal speelt deze en volgende week zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijden: woensdag tegen Turkije, zaterdag tegen Letland en volgende week dinsdag tegen Gibraltar. "Dat is een goed moment om een signaal af te geven", aldus Bosgraaf.

Amnesty is al langer in gesprek met de KNVB over Qatar. "Soms verschuilt de bond zich daar iets te makkelijk achter en gebruiken ze onze gesprekken als een soort keurmerk", zegt Bosgraaf. "Wij willen iets sterkers. Wij willen dat de KNVB duidelijk stelling neemt en zijn invloed gebruikt bij de FIFA. Op die manier moet er steeds meer druk komen op Qatar."

De afgelopen maanden zijn er - ook in Nederland - steeds meer stemmen opgegaan om het WK van 2022 te boycotten. "Het staat iedere voetballer vrij om die keuze te maken", zegt Bosgraaf. "Maar wij denken dat druk uitoefenen op de regering van Qatar en de FIFA een betere manier is om de situatie van de migrantenarbeiders te verbeteren."