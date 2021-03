Het doet Wout Weghorst pijn dat hij gepasseerd is voor het Nederlands elftal. De clubtopscorer van VfL Wolfsburg kreeg vrijdag te horen dat hij niet is geselecteerd voor de komende interlandperiode.

"Het is erg teleurstellend", zei Weghorst zaterdag na afloop van de gewonnen competitiewedstrijd tegen Werder Bremen (1-2), waarin hij eenmaal scoorde, tegenover Sky. "Wat moet ik er nog meer over zeggen? Ik heb geen zin om erover te praten."

Weghorst vertelde alleen nog dat hij het slechte nieuws afgelopen week te horen kreeg in een telefoongesprek met bondscoach Frank de Boer. "We spraken kort", aldus Weghorst, die verder geen details prijsgaf.

Na zijn doelpunt tegen Werder Bremen, zijn vijftigste doelpunt in de Bundesliga, leek Weghorst nog een signaal af te geven aan De Boer. Hij juichte met het gebaar van een leeuw, verwijzend naar het symbool van het Nederlands elftal.

De 28-jarige Weghorst scoorde dit seizoen al zeventien keer in de Bundesliga, maar De Boer gaf de voorkeur aan Luuk de Jong als pinchhitter in de selectie voor de komende interlandperiode. De Jong is voornamelijk invaller bij zijn club Sevilla.

Het Nederlands elftal begint de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 op woensdag 24 maart met een uitwedstrijd tegen Turkije. Drie dagen later volgt een thuisduel met Letland. De interlandperiode van Oranje wordt op 30 maart afgesloten met een uitwedstrijd tegen Gibraltar.

