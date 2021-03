Feyenoord begint zaterdag met João Teixeira op het middenveld aan de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter FC Emmen. De Portugees vervangt Leroy Fer, die een paar weken aan de kant staat met een blessure. Nick Marsman krijgt onder de lat weer de voorkeur boven Justin Bijlow.

Het is voor Teixeira zijn eerste basisplaats sinds 13 december, toen Feyenoord met 0-3 won bij VVV-Venlo. In totaal mocht de 28-jarige speler dit seizoen in zes competitieduels aan de aftrap verschijnen.

Fer ontbrak vorige week ook al in de topper tegen PSV (1-1), maar trainer Dick Advocaat koos er toen voor om de verdediging te versterken met Uros Spajic. De Serviër verhuist nu weer naar de bank.

Advocaat houdt verder vast aan zijn vertrouwde opstelling. Dat betekent dat Bryan Linssen in de spits weer de voorkeur boven Nicolai Jørgensen en Lucas Pratto krijgt. De in blakende vorm verkerende doelman Marsman houdt nog altijd de herstelde Bijlow op de bank.

Feyenoord verloor in de clubhistorie nog nooit van FC Emmen. Sinds de promotie naar de Eredivisie hield de ploeg van trainer Dick Lukkien de Rotterdammers alleen in het seizoen 2019/2020 een keer op een gelijkspel, maar in De Kuip wacht Emmen nog op het eerste puntje.

De wedstrijd tussen Feyenoord en FC Emmen begint om 20.00 uur. Feyenoord, dat vijfde staat, moet winnen om de aansluiting met AZ en Vitesse te houden. FC Emmen hoopt de laatste plaats te verlaten en die over te doen aan ADO Den Haag.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü, Teixeira; Berghuis, Linssen, Sinisterra.

Opstelling FC Emmen: Verrips; Bijl, Araujo, Bakker, Cavlan; Vlak, Peña, Bernadou; Frei, De Leeuw, Adzic.

