Feyenoord-trainer Dick Advocaat heeft nog geen knoop doorgehakt over wie het seizoen afmaakt als eerste keeper van Feyenoord. Hoewel Nick Marsman zaterdag tegen FC Emmen weer onder de lat staat bij de Rotterdammers, krijgt Justin Bijlow nog de kans om zich terug te knokken.

Bijlow sluit na dit weekend aan bij Jong Oranje, dat tussen 24 en 30 maart de groepsfase van het EK voor spelers tot 21 jaar afwerkt. Na die periode kijkt Advocaat opnieuw naar de keeperssituatie bij Feyenoord.

"Bijlow is nu vrij van blessures en gaat met Jong Oranje naar het EK. Als hij over twee weken weer terugkeert bij de club kijken we verder", zei Advocaat vlak voor de aftrap voor het duel met FC Emmen tegen ESPN. "Dat zou een natuurlijker moment zijn om eventueel de wissel te maken."

Jeugdinternational Bijlow kwam dit seizoen door blessureleed pas tot acht competitieduels in de hoofdmacht van Feyenoord. Stand-in Marsman verkeert de laatste weken juist in topvorm. Afgelopen weekend bezorgde hij zijn ploeg met een aantal knappe reddingen een punt in de topper tegen PSV (1-1).

