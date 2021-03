FC Groningen is zaterdag voor het eerst dit Eredivisie-seizoen drie keer op rij zonder zege gebleven. Geschutter in de verdediging leidde tot een 3-1-nederlaag bij RKC Waalwijk. Eerder op de avond won FC Utrecht dankzij Adrián Dalmau met 0-1 van Fortuna Sittard.

Op bezoek in Brabant keek FC Groningen binnen een kwartier al tegen een 2-0-achterstand aan en dat had de ploeg van coach Danny Buijs volledig aan zichzelf te wijten. Ko Itakura én Bart van Hintum leverden de bal zo in en AZ-huurling Thijs Oosting profiteerde twee keer.

De Groningers mochten van geluk spreken dat het daarbij bleef, maar kwamen nog voor rust terug in de wedstrijd. Ahmed El Messaoudi knalde hard en hoog raak en gaf de bezoekers daarmee weer perspectief.

In de tweede helft drong Groningen aan, maar veel grote kansen leverde dat niet meer op. Invaller Kian Slor was nog wél dicht bij de gelijkmaker, maar hij trof van dichtbij de paal. Sylla Sow bepaalde de eindstand uiteindelijk op 3-1.

De nederlaag is een bittere pil voor FC Groningen, dat nummer vijf Feyenoord tot op twee punten had kunnen naderen. 'De Trots van het Noorden' blijft zesde, maar heeft deelname aan de play-offs om deelname aan de nieuwe Conference League zeker nog niet binnen.

RKC boekte een belangrijke overwinning in de strijd om lijfsbehoud. De ploeg van coach Fred Grim staat als nummer veertien van de Eredivisie nu vijf punten los van de degradatieplaatsen.

Dalmau bezorgt Utrecht verdiende zege

FC Utrecht domineerde vanaf het begin tegen Fortuna Sittard. Het overwicht resulteerde in grote kansen voor de ploeg van trainer René Hake, maar Willem Janssen (kopbal), Hidde ter Avest (schot), Bart Ramselaar (alleen op de keeper) en Mimoun Mahi (schot) kregen de bal er niet in.

FC Utrecht leek op slag van rust eindelijk op voorsprong te komen, maar het openingsdoelpunt van Gyrano Kerk werd afgekeurd vanwege nipt buitenspel.

Na rust leek het duel af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar daar bracht invaller Dalmau in de 81e minuut verandering in. De Spanjaard, die nog geen vijf minuten in het veld stond, rondde van dichtbij af na een fraaie dribbel van Mahi. Het was pas het vierde Eredivisie-doelpunt van het seizoen voor Dalmau, die de afgelopen vier weken was geveld door een blessure.

Dankzij de overwinning blijft FC Utrecht in de race om een plek in de play-offs om Europees voetbal. De Domstedelingen staan zevende en hebben drie punten meer dan nummer acht FC Twente, terwijl ze ook nog een wedstrijd minder gespeeld hebben. Omdat koploper Ajax en nummer vier Vitesse in de bekerfinale staan, spelen de nummers vijf tot en met acht play-offs.

Voor Fortuna Sittard komt er een einde aan een goede reeks. De Limburgers, die drie van hun laatste vijf wedstrijden wonnen, zijn wel zo goed als zeker van lijfsbehoud in de Eredivisie.

De winnende 0-1 van Adrián Dalmau. Foto: Pro Shots

