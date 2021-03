Klaas-Jan Huntelaar heeft zaterdag zijn rentree gemaakt in het shirt van Schalke 04. De oud-Ajacied kon als invaller niet voorkomen dat zijn dolende club met 0-3 verloor van Borussia Mönchengladbach. Eerder op de dag eiste Robert Lewandowski voor de zoveelste keer de hoofdrol voor zich op bij Bayern München en bereikte Wout Weghorst een fraaie mijlpaal bij VfL Wolfsburg.

Huntelaar kwam tegen Gladbach een kwartier voor tijd in het veld en maakte pas voor de tweede keer minuten voor Schalke sinds hij in de winterstop overkwam van Schalke. De 37-jarige spits kampte sinds zijn terugkeer in Gelsenkirchen met blessures.

De 0-3-stand stond al op het scorebord op het moment dat Huntelaar inviel. Schalke had weinig in te brengen tegen de bezoekers uit Mönchengladbach en verloor door doelpunten van Lars Stindl, Stefan Lainer en Nico Elvedi.

Degradatie afwenden lijkt een utopie voor Schalke, dat slechts tien punten pakte en laatste staat in de Bundesliga. Hertha BSC en FSV Mainz, de ploegen die het dichtstbij staan, hebben al elf punten meer.

Foto: ANP

Vroege rode kaart deert Bayern niet

Bayern, dat concurrent RB Leipzig vrijdag zag winnen van Arminia Bielefeld (0-1), moest in de Allianz Arena tegen VfB Stuttgart (4-0) al na twaalf minuten met tien man verder. Linksback Davies landde op het been van een tegenstander en werd na ingrijpen van de VAR uit het veld gestuurd.

De vroege tegenslag verlamde Bayern niet, maar leek de ploeg juist vleugels te geven. Vijf minuten later opende Lewandowski de score en nog eens vijf minuten later stond er zelfs 3-0 op het scorebord. Serge Gnabry scoorde na een fraaie combinatie met Leroy Sané en Lewandowski was vrijwel direct daarna trefzeker met het hoofd.

De Poolse topscorer van de Bundesliga maakte zijn hattrick nog voor rust compleet. Na slordig balverlies van Stuttgart tekende hij met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied voor zijn 35e doelpunt van het seizoen. Omdat de thuisploeg na rust gas terugnam, bleef het daarbij.

Bayern vergroot door de zege het gat met RB Leipzig, de enige overgebleven concurrent voor de titel, weer tot vier punten. Er zijn nog acht speelronden te gaan in de Bundesliga.

Foto: ANP

Weghorst bereikt mijlpaal dag na afvallen voor Oranje

Weghorst eiste een dag nadat hij te horen had gekregen geen deel uit te maken van de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de komende WK-kwalificatieduels, weer een belangrijke rol voor zich op bij VfL Wolfsburg in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Werder Bremen.

De spits zette de huidige nummer drie van de Bundesliga vlak voor rust op een 0-2-voorsprong bij Werder Bremen. Hij scoorde van dichtbij nadat de bal met wat geluk via ploeggenoot Xaver Schlager voor zijn voeten was gekomen.

Wolfsburg was al vroeg op voorsprong gekomen door een eigen doelpunt van Josh Sargent. Na het vijftigste doelpunt van Weghorst in dienst van zijn Duitse club bracht Kevin Möhwald de spanning nog wel terug, maar de zege van Wolfsburg kwam niet meer in gevaar.

Borussia Dortmund, dat slechts vijfde staat, ontsnapte op bezoek bij FC Köln aan de tiende nederlaag van het seizoen. Door twee goals van clubtopscorer Erling Haaland, waarvan een in de laatste minuut, eindigde het duel in 2-2.

