Real Madrid heeft zaterdag de goede serie in La Liga een vervolg gegeven. 'De Koninklijke' versloeg Celta de Vigo met 1-3 en verhoogde daarmee de druk op koploper Atlético Madrid. In Italië won Bologna mede dankzij de eerste Serie A-goal van Jerdy Schouten met 2-3 bij hekkensluiter Crotone.

Real zat in Vigo na een half uur op rozen door twee treffers van Karim Benzema, die al zijn zestiende en zeventiende competitiedoelpunt maakte en nu acht keer heeft gescoord in zijn laatste zes wedstrijden in alle competities.

Nog voor rust deed Celta via aanvaller Santi Mina iets terug en die 1-2-stand stond lang op het scorebord in Estadio Balaídos. In de slotseconden maakte Marco Asensio aan alle onzekerheid een einde namens Real.

De ploeg van coach Zinédine Zidane is in alle competities al tien duels ongeslagen (acht zeges, twee gelijke spelen) en verkleint het gat met Atlético tot drie punten.

De koploper, die de stadgenoot lange tijd niet zo dichtbij heeft zien komen, speelt zondag echter nog. Dat geldt ook voor FC Barcelona, dat als nummer drie een punt toegeeft op Real.

Schouten draagt bij aan comeback Bologna

Schouten viel na rust in bij Bologna, dat toen tegen een 2-0-achterstand aankeek tegen Serie A-hekkensluiter Crotone. Na de aansluitingstreffer van Adama Soumaoro in de 62e minuut trok Schouten twintig minuten voor tijd de schijnwerpers naar zich toe met de 2-2.

De middenvelder ontving de bal op de rand van het strafschopgebied en krulde die vervolgens fraai in de bovenhoek. Schouten had liefst 43 competitiewedstrijden nodig voor zijn eerste doelpunt in de Serie A.

In de slotfase voltooide Bologna zijn inhaalrace toen de Deen Andreas Skov Olsen de winnende 2-3 binnenschoot. Op dat moment was Mitchell Dijks al gewisseld bij de huidige nummer tien van de Italiaanse competitie.

Schouten maakte in 2019 voor ruim 2 miljoen euro de overstap van Excelsior naar Bologna. De Rotterdamse club, die momenteel uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie, ontving nog nooit zoveel geld voor een speler. Daarvoor speelde Schouten voor Telstar en ADO Den Haag.

Jerdy Schouten wordt geknuffeld na zijn doelpunt voor Bologna. Jerdy Schouten wordt geknuffeld na zijn doelpunt voor Bologna. Foto: ANP

