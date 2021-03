Sevilla heeft zaterdag op spectaculaire wijze een punt gepakt tegen Real Valladolid. Keeper Yassine Bono maakte diep in blessuretijd de gelijkmaker (1-1) voor de ploeg van Luuk de Jong en Karim Rekik. Real Madrid versloeg Celta de Vigo met 1-3.

Sevilla leek op weg naar een pijnlijke nederlaag tegen laagvlieger Real Valladolid, dat vlak voor rust op voorsprong kwam via een rake penalty van Fabián Orellana.

Luuk de Jong kwam halverwege de tweede helft in het veld voor Rekik om in ieder geval een punt te redden, maar het was uitgerekend doelman Bono die Sevilla voor een nederlaag behoedde.

De Marokkaan ging in de 94e minuut mee bij een corner en na zeer weifelend uitverdedigen bij Real Valladolid kwam de bal met wat geluk voor de voeten van Bono. De keeper twijfelde niet en schoot raak met links: 1-1.

De 29-jarige Bono is niet de eerste keeper deze eeuw die scoort voor Sevilla. Andrés Palop maakte in 2007 de 2-2 in de 94e minuut van het UEFA Cup-duel met Shakhtar Donetsk.

Winnend Real voert druk op koploper Atlético

Real Madrid zat in Vigo na een half uur op rozen door twee treffers van Karim Benzema, die al zijn zestiende en zeventiende competitiedoelpunt maakte en nu acht keer heeft gescoord in zijn laatste zes wedstrijden in alle competities.

Nog voor rust deed Celta via aanvaller Santi Mina iets terug en die 1-2-stand stond lang op het scorebord in Estadio Balaídos. In de slotseconden maakte Marco Asensio aan alle onzekerheid een einde namens Real: 1-3.

De ploeg van coach Zinédine Zidane is in alle competities al tien duels ongeslagen (acht zeges, twee gelijke spelen) en verkleint het gat met Atlético tot drie punten. Sevilla is de nummer vier op acht punten van de koploper uit Madrid. Atlético en FC Barcelona spelen zondag nog.

Karim Benzema was weer belangrijk voor Real Madrid. Foto: ANP

Schouten draagt bij aan comeback Bologna

In Italië won Bologna mede dankzij de eerste Serie A-goal van Jerdy Schouten met 2-3 bij hekkensluiter Crotone.

Schouten viel na rust in bij Bologna, dat toen tegen een 2-0-achterstand aankeek tegen Serie A-hekkensluiter Crotone. Na de aansluitingstreffer van Adama Soumaoro in de 62e minuut trok Schouten twintig minuten voor tijd de schijnwerpers naar zich toe met de 2-2.

De middenvelder ontving de bal op de rand van het strafschopgebied en krulde die vervolgens fraai in de bovenhoek. Schouten had liefst 43 competitiewedstrijden nodig voor zijn eerste doelpunt in de Serie A.

In de slotfase voltooide Bologna zijn inhaalrace toen de Deen Andreas Skov Olsen de winnende 2-3 binnenschoot. Op dat moment was Mitchell Dijks al gewisseld bij de huidige nummer tien van de Italiaanse competitie.

Jerdy Schouten wordt geknuffeld na zijn doelpunt voor Bologna. Foto: ANP

