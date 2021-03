Neymar keert zondag terug in de wedstrijdselectie van Paris Saint-Germain voor de topper tegen Olympique Lyon. De Braziliaanse superster is na een maand hersteld van een bovenbeenblessure, meldt trainer Mauricio Pochettino zaterdag op zijn persconferentie.

"We zijn verheugd dat Neymar terug is", aldus Pochettino. "Dit is een grote stap voorwaarts voor hem en het team. Maar het zal lastig zijn om hem zondag al een basisplaats te geven."

De 29-jarige Neymar liep de kwetsuur op 10 februari op in de gewonnen uitwedstrijd tegen Caen (0-1). Sindsdien miste hij onder meer het tweeluik met FC Barcelona in de achtste finales van de Champions League.

Zonder de Braziliaan ging het PSG bijzonder goed af tegen de ploeg van trainer Ronald Koeman. De Parijzenaren wonnen de heenwedstrijd in Barcelona met 1-4, waarna de return een formaliteit was en in een 1-1-gelijkspel eindigde. In de kwartfinales is Bayern München volgende maand de tegenstander.

In de Ligue 1 staat PSG er minder goed voor. De hoofdstedelingen, die al drie keer op rij landskampioen werden, staan drie punten achter koploper Lille OSC en hebben evenveel punten als het Olympique Lyon van Memphis Depay.

