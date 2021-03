Southampton heeft zich zaterdag voor de halve finales van de FA Cup geplaatst. De Premier League-club was met 0-3 te sterk voor het Bournemouth van Arnaut Danjuma Groeneveld, actief op het tweede niveau in Engeland.

Na tien minuten leek Southampton aan de zuidkust van Engeland al op voorsprong te komen door een eigen doelpunt van Bournemouth-verdediger Cameron Carter-Vickers, maar de treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Southampton opende acht minuten voor rust alsnog de score via Moussa Djenepo. In de extra tijd van de eerste helft verdubbelde Nathan Redmond de voorsprong voor 'The Saints'.

Ook de tweede helft begon met een afgekeurde Southampton-treffer. Deze keer ging er wegens buitenspel een streep door de treffer van Che Adams. Kort daarna maakte Redmond met zijn tweede doelpunt aan alle spanning een einde: 0-3.

De 24-jarige Danjuma stond de gehele wedstrijd in het veld bij Bournemouth, maar kon de nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen.

Later op de dag staat met Everton-Manchester City (aftrap 18.30 uur) de tweede kwartfinale van de FA Cup op het programma. Zondag volgen met Leicester City-Manchester United en Chelsea-Sheffield United de laatste twee kwartfinales.