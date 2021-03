Manchester City heeft nog steeds kans om dit seizoen vier prijzen te pakken. De ploeg van Josep Guardiola plaatste zich zaterdag door een zege op Everton (0-2) voor de halve finales van de FA Cup. Southampton schaarde zich ook onder de laatste vier. In de Premier League was Joël Veltman met een assist belangrijk voor Brighton & Hove Albion.

Manchester City had het lang lastig met Everton, maar de bezoekers trokken de wedstrijd in de slotfase toch naar zich toe.

Ilkay Gündogan, die al zijn twaalfde goal van 2021 maakte, opende in de 84e minuut de score uit een rebound en Kevin De Bruyne besliste het duel in blessuretijd.

City kan de eerste Engelse ploeg worden die de zogenoemde 'quadruple' verovert. De ploeg heeft in de Premier League een straatlengte voorsprong op Manchester United, staat in de finale van de League Cup en kwalificeerde zich eerder deze week voor de kwartfinales van de Champions League. Daarin wacht Borussia Dortmund.

Southampton schaarde zich onder de laatste vier. Foto: ANP

Bournemouth en Danjuma kunnen niet stunten

Premier League-club Southampton was eerder op zaterdag met 0-3 te sterk voor het Bournemouth van Arnaut Danjuma Groeneveld, actief op het tweede niveau in Engeland.

Southampton opende acht minuten voor rust de score via Moussa Djenepo. In de extra tijd van de eerste helft verdubbelde Nathan Redmond de voorsprong voor 'The Saints'. De aanvaller maakte na rust ook de 0-3.

De 24-jarige Danjuma stond de gehele wedstrijd in het veld bij Bournemouth, maar kon de nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen.

Kwartfinales FA Cup Bournemouth-Southampton: 0-3

Everton-Manchester City: 0-2

Zondag 14.30 uur: Chelsea-Sheffield United

Zondag 18.00 uur: Leicester City-Manchester United

Assist Veltman bij belangrijke zege Brighton

Door het bekervoetbal stond er in de Premier League zaterdag slechts één wedstrijd op het programma. Brighton & Hove Albion boekte in de strijd tegen degradatie thuis een belangrijke 3-0-zege op Newcastle United.

Veltman stond op slag van rust aan de basis van de openingsgoal. De verdediger bezorgde de bal met een knappe dieptepass bij Leandro Trossard, waarna de Belg de verre hoek vond.

Dankzij Danny Welbeck en Neal Maupay liep Brighton in de tweede helft verder weg. Vlak voor het laatste fluitsignaal mocht Davy Pröpper nog een minuutje invallen.

Brighton slaat door de zege een gat van zes punten met nummer zestien Fulham. Newcastle United bivakkeert maar twee punten boven de degradatiestreep.

