Ronald Koeman heeft zaterdag geprobeerd om de euforie rond FC Barcelona te temperen. De Catalanen zijn door een uitstekende reeks terug in de titelstrijd en staan in de finale van de Copa del Rey, waardoor de verwachtingen toenemen.

"Ik praat liever niet over de dubbel, want de situatie kan snel veranderen", zei Koeman op zijn persconferentie toen hij de vraag kreeg of Barcelona kampioen kan worden én de beker kan veroveren. "Een tijdje geleden waren we nog slecht en deden we niks goed. We moeten gewoon hard blijven werken."

Sinds de 2-1-nederlaag bij Cádiz CF op 5 december 2020 is FC Barcelona ongeslagen in La Liga. De Catalanen werden kansloos geacht voor de titel, maar hebben door de sterke reeks nog maar vier punten minder dan koploper Atlético Madrid.

"Maar we staan nog steeds op achterstand en ons programma is heel zwaar", doelt Koeman onder meer op El Clásico tegen Real Madrid op 10 april. "De weg om prijzen te winnen is nog lang. Het team is volledig gefocust op de wedstrijd van zondag, want die is nu veel belangrijker dan die van over drie weken."

Koeman praat binnenkort met Laporta over selectie

Terwijl de apotheose van het seizoen nadert, gaat Koeman binnenkort met de nieuwe voorzitter Joan Laporta om tafel om de selectie van volgend seizoen te bespreken. Het financieel noodlijdende Barcelona wordt in Spaanse media al in verband gebracht met Kylian Mbappé en Erling Haaland.

"Ik ga niet over individuele spelers praten die niet tot onze club behoren. Na de wedstrijd van zondag hebben we even vrij (door de interlandperiode, red.) en dan hebben we de tijd om over eventuele aankopen en de toekomst van de selectie te praten. Die tijd gaan we optimaal benutten", aldus Koeman.

De uitwedstrijd van FC Barcelona tegen subtopper Real Sociedad begint zondag om 21.00 uur. Daarna komt de ploeg van Koeman pas op 5 april weer in actie. Op 17 april speelt FC Barcelona de finale van de Copa del Rey tegen Athletic Club.

