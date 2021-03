Feyenoord-FC Emmen ·

Afgelopen! Feyenoord lijdt peperduur puntenverlies tegen FC Emmen door een 1-1-gelijkspel. In de eerste helft was de ploeg van coach Dick Advocaat dominant en kwam het op voorsprong via Orkun Kökçü. In de tweede helft kwam Emmen een stuk beter voor de dag en kwam het tien minuten voor tijd op gelijke hoogte. Michael de Leeuw benutte een strafschop.