Memphis Depay kan maandag alsnog aansluiten bij het Nederlands elftal. De spits van Olympique Lyon heeft van de Franse overheid een uitzondering gekregen op de verplichte quarantaineperiode voor internationals na bezoek aan een land buiten de Europese Unie.

Volgens aangescherpte coronamaatregelen in Frankrijk zouden alle Franse inwoners een week in quarantaine moeten als ze zich buiten de Europese landsgrenzen zouden begeven. De Franse bond adviseerde de Franse clubs daarop geen spelers af te staan voor de komende interlandperiode voor wedstrijden buiten de EU. Het Nederlands elftal speelt de komende periode uitwedstrijden tegen Turkije (24 maart) en Gibraltar (30 maart), die allebei niet tot de EU behoren.

Memphis riep vrijdag op Twitter nog om hulp van de Franse president Emmanuel Macron. "Franse regering, mag ik alsjeblieft naar mijn nationale team maandag? Dat zou eerlijk zijn, aangezien jullie allemaal een uitzondering maken voor het Franse nationale team dat ook buiten Europa reist om wedstrijden te spelen."

"Iedereen bij Lyon hoopt zich bij zijn nationale elftal te kunnen voegen", verklaarde Memphis tijdens een persconferentie. "We moeten ervoor zorgen dat de beslissingen voor de volgende interlandperiodes in harmonie genomen worden. Ik hoop gewoon dat we ons bij onze nationale selecties mogen melden."

FIFA mengde zich in discussie

Niet veel later na de uitspraken van Memphis kondigde wereldvoetbalbond FIFA aan met regeringen en nationale voetbalbonden te praten over de quarantaineregels voor internationals. Die overleggen hebben geleid tot dispensatie van onder anderen Memphis. Eerder kreeg de Franse nationale ploeg al een uitzondering van de eigen overheid voor de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Kazachstan (28 maart).

"We willen natuurlijk dat de wedstrijden doorgaan en dan ook nog eens met de beste spelers", zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino. "Maar ik onderken dat het met name in Europa lastig gaat worden. We hopen dat regeringen onder voorwaarden bereid zijn hun beleid enigszins aan te passen."

Het Nederlands elftal speelt in de komende interlandperiode in de WK-kwalificatiereeks niet alleen tegen Turkije en Gibraltar, maar ook nog thuis tegen Letland op 27 maart. Zonder de verkregen dispensatie zou Memphis alleen tegen de Letten in actie mogen komen.