Trainer Paulo Fonseca van AS Roma vindt dat zijn ploeg het met Ajax als tegenstander niet bepaald getroffen heeft bij de loting voor de kwartfinales van de Europa League. Hij rekent de formatie van trainer Erik ten Hag tot de favorieten voor winst van het toernooi.

"Ajax heeft een geweldige ploeg, een van de beste in de Europa League", zegt Fonseca op de site van AS Roma. "Ze hebben een mooie geschiedenis in Europa en wonnen al hun vier wedstrijden in de knock-outfase. We verwachten een zwaar tweeluik."

Tot dusver kwam Ajax nog niet in de problemen in de knock-outfase van de Europa League. De Amsterdammers rekenden eerst dankzij twee zeges af met Lille OSC (twee keer 2-1) en waren in de achtste finales veel te sterk Young Boys (3-0 en 0-2).

AS Roma werd net als Ajax nog niet aan het wankelen gebracht en won alle vier de Europa League-wedstrijden tegen SC Braga en Shakhtar Donetsk. In de Serie A zijn de Italianen een stuk wisselvalliger: de huidige nummer zes heeft momenteel vijftien punten minder dan koploper Internazionale.

"We hebben het zelf twee keer heel goed gedaan tegen Shakhtar en dat heeft het team vertrouwen gegeven", aldus Fonseca. "We zullen Ajax goed moeten analyseren, maar ik verwacht een gelijkopgaande strijd. We hebben zeker een kans om door te gaan en zijn heel gemotiveerd."

De eerste ontmoeting tussen Ajax en AS Roma, in de Johan Cruijff ArenA, staat op 8 april op het programma en de return in Rome volgt een week later. De winnaar van het tweeluik neemt het in de halve finales op tegen Manchester United of Granada.

