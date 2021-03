Rangers FC-middenvelder Glen Kamara vindt het ongelooflijk dat Slavia Praag-verdediger Ondrej Kúdela ontkent dat hij hem racistisch heeft bejegend in het verhitte Europa League-duel van donderdagavond in Glasgow. De Fin is van mening dat de UEFA, die al een onderzoek heeft aangekondigd, verplicht is in te grijpen.

De 25-jarige Kamara stelt dat de acht jaar oudere Kúdela hem in de 87e minuut van het achtstefinaleduel racistisch bejegende. De Tsjech van Slavia Praag bevestigt dat hij de Rangers-middenvelder boos aansprak vanwege het fysieke spel van de Schotten, maar ontkent resoluut dat hij iets racistisch heeft gezegd.

Volgens Kúdela zei hij "You fucking guy" in het oor van Kamara, maar die verwijst dat verhaal naar het rijk der fabelen. "Het is een volslagen leugen. Kúdela kwam naar me toe en zei met de hand voor zijn mond in mijn oor: 'You're a fucking monkey'", claimt Kamara in een vrijdagavond gepubliceerde verklaring op Twitter.

"Het schokt mij dat een professionele voetballer zich racistisch heeft uitgelaten. Geen enkele speler moet dit in 2021 nog accepteren. Als de UEFA niet ingrijpt, geeft ze racisme eigenlijk groen licht."

Slavia Praag ontkent niet alleen dat er sprake was van racisme, maar ging ook direct in de tegenaanval. Volgens de club werd Kúdela na de wedstrijd in de spelerstunnel op zijn hoofd geslagen door Kamara. De middenvelder van Rangers gaat in zijn verklaring niet in op die beschuldiging.

'Nu is de tijd voor UEFA om te stoppen met symbolisme'

Slavia Praag sprak na de wedstrijd schande van het fysieke spel van Rangers, dat veel overtredingen maakte en de wedstrijd met negen man eindigde. Kemar Roofe kreeg direct rood nadat hij zijn voet in het gezicht van doelman Ondrej Kolár had geplant. Roofe werd vervolgens op sociale media het slachtoffer van racisme.

"Er is geen plek voor racisme in het voetbal", benadrukte Kamara. "Sinds afgelopen zomer hebben veel spelers geknield om de mensen die hun leven hebben verloren door racistisch geweld te herdenken. Als de UEFA racisme echt 'de rode kaart wil geven', dan is het nu de tijd om te stoppen met de symboliek en moet er een zerotolerancebeleid worden gevoerd."

Slavia Praag, dat door de 0-2-zege in Glasgow de kwartfinales van de Europa League bereikte, kondigde na de ontspoorde wedstrijd aan aangifte te doen bij de politie vanwege de vermeende aanval van Kamara. De Schotse politie zegt tegen BBC News nog geen aangifte te hebben ontvangen. De UEFA kondigde vrijdag een onderzoek aan.