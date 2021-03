Doelman Joël Drommel probeert geduldig te blijven tijdens de vooralsnog moeizame onderhandelingen tussen FC Twente en PSV. De keeper van de tukkers is zelf al akkoord met de Eindhovenaren over een overstap na dit seizoen, maar de clubs komen er maar niet uit.

"Ik lees het elke keer in de media en het komt ook de hele tijd terug", zei Drommel vrijdagavond na het duel met sc Heerenveen (0-0) tegen ESPN. "Het ligt niet aan mij, maar aan de clubs die eruit moeten komen. Ik moet geduldig zijn."

Volgens verschillende media verlangt FC Twente een transfersom van 6 miljoen euro voor Drommel, terwijl PSV miljoenen minder wil betalen. De 24-jarige keeper beschikt over een aflopend contract bij Twente, met de optie op nog een seizoen.

"Als ik heel eerlijk ben, vind ik 6 miljoen ook een beetje aan de forse kant. Ik weet niet of ik het waard ben, dat mogen jullie zeggen", aldus Drommel. "Ik heb geen grip op de situatie en kan er verder niks aan doen, dus ik focus me nu volledig op FC Twente."

Technisch directeur Jan Streuer van FC Twente weigerde deze week in te gaan op de geruchten over de vraagprijs van 6 miljoen euro. "Het komt in elk geval niet bij ons vandaan", zei hij woensdag in gesprek met Tubantia. "Bij ons weten maar twee mensen hoe het precies in elkaar zit, en nee, een bedrag gaan wij niet noemen."

Drommel staat sinds 2014 onder contract bij FC Twente, waarbij hij eerst voor de beloftenploeg speelde. De geboren Noord-Hollander is sinds december 2017 eerste doelman van de hoofdmacht en kwam tot dusver tot 129 officiële wedstrijden.

Joël Drommel hield vrijdagavond zijn doel schoon in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Foto: Pro Shots

