FC Twente-topscorer Danilo was er vrijdagavond onaangenaam door verrast dat hij in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen op de bank moest beginnen. De Braziliaan vindt dat hij geen duidelijke uitleg heeft gekregen van trainer Ron Jans.

De 21-jarige Danilo begon ijzersterk aan het seizoen en was voor de winterstop goed voor elf doelpunten, maar de Ajax-huurling scoorde in 2021 pas twee keer. Jans vindt dat zijn topscorer te veel bezig is met het maken van een doelpunt en te weinig met de teamtactiek, en besloot hem in Heerenveen op de bank te zetten.

"Toen de coach het me vertelde, was ik verrast", zei Danilo na het duel met Heerenveen tegen ESPN. "Ik weet ook niet zo goed wat ik nu moet zeggen. Natuurlijk was ik boos, want je wil alle wedstrijden spelen en ik begreep het besluit niet. De trainer zei alleen dat ik op de bank zou beginnen."

"Ik werk elke dag hard en tijdens de wedstrijd nog harder, maar ik scoor de laatste tijd niet veel en krijg minder kansen. Cristiano Ronaldo en Lionel Messi hebben soms ook een moeilijke periode. Het is belangrijk om het de volgende dag weer beter te willen doen. Als ik weer start, zal ik zoals altijd alles geven."

Ron Jans vindt dat Danilo te veel bezig is met doelpunten maken en te weinig met de teamtactiek. Ron Jans vindt dat Danilo te veel bezig is met doelpunten maken en te weinig met de teamtactiek. Foto: Pro Shots

Jans: 'Soms moet hij even geprikkeld worden'

Zonder Danilo in de basiself creëerde FC Twente wel genoeg kansen tegen Heerenveen, maar een doelpunt bleef uit in het Abe Lenstra Stadion. De in de 76e minuut ingevallen Danilo kon zijn ploeg ook niet meer aan de overwinning helpen.

"Ik wist dat ik Danilo wel kon brengen, want zijn kop stond goed. Het komt wel weer goed met hem. Na de winterstop heeft Danilo twee goals gemaakt, dus het was geen zekerheid dat hij wel had gescoord als hij was begonnen", zei Jans, die niet onder de indruk is van de uitspraken van de ontevreden Danilo.

"Mijn Portugees is niet zo goed", grapte de coach, om even later alsnog inhoudelijk op de situatie in te gaan. "Voor vertrek naar Heerenveen vroeg Danilo of hij me even kon spreken en dat is de beste reactie die je kunt hebben. Ik ben zo blij dat hij dit seizoen bij ons speelt, maar soms moet hij even geprikkeld worden."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie