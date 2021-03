Na het doelpuntloze gelijkspel van sc Heerenveen tegen FC Twente ging de meeste aandacht in het Abe Lenstra Stadion uit naar de afwezige Henk Veerman. De topscorer van de Friezen is vrijdagavond vader geworden en besloot zijn zoon naar ploeggenoot Joey Veerman te vernoemen.

"De vrouw van Henk is bevallen van een zoontje. En hij heet Joe Veerman", schaterde Joey Veerman na de wedstrijd in gesprek met ESPN. De trotse middenvelder van Heerenveen had niet verwacht dat Veerman zijn kind echt naar hem zou vernoemen.

"Een paar maanden geleden belde hij met zijn vrouw in de auto en toen zeiden ze: als er een zoon komt, gaan we hem Joey noemen. Ik dacht dat ze een geintje maakten. Ze hebben de y eraf gehaald en het is Joe geworden. Ik vind het prachtig."

Ook trainer Johnny Jansen reageerde verheugd op het babynieuws van aanvoerder Veerman. "Als het echt Joe Veerman is geworden, is dat wel echt fantastisch mooi. Al klinkt Joe-Johnny ook niet slecht. Hopelijk is hij gezond en gaat alles goed met moeders, zoon en Henk", zei Jansen bij de NOS.

Met dertien doelpunten en zes assists is Henk Veerman dit seizoen de meest productieve speler bij Heerenveen. De spits vormt een sterk tandem met Joey Veerman, die in dertig officiële duels negen keer scoorde en acht assists leverde.

Zonder topscorer Henk Veerman bleef Heerenveen vrijdagavond tegen Twente zonder doelpunt en leden de Friezen voor de vijfde keer in de laatste zes competitiewedstrijden puntenverlies. De ploeg van Jansen bezet momenteel de elfde plek met 34 punten.

