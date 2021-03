Graziano Pellè heeft vrijdagavond op fraaie wijze zijn eerste goal in de Serie A gemaakt in ruim negen jaar. De 35-jarige spits was met een omhaal trefzeker voor Parma, dat thuis met 1-2 verloor van Genoa.

In de zestiende minuut van het duel in Stadio Ennio Tardini controleerde Pellè de bal op de borst en liet Genoa-doelman Mattia Perin kansloos met een omhaal.

Na rust scoorde Genoa-spits Gianluca Scamacca twee keer, waardoor Parma verloor. De 22-jarige Italiaan was in het seizoen 2018/2019 actief voor PEC Zwolle en speelde in de jeugdopleiding van PSV.

Kevin Strootman, die vrijdag niet werd opgenomen in de definitieve selectie van Oranje, had een basisplaats bij Genoa en werd na 68 minuten gewisseld. Joshua Zirkzee begon op de bank bij Parma en viel elf minuten voor tijd in.

Graziano Pellè juicht na zijn doelpunt. Graziano Pellè juicht na zijn doelpunt. Foto: Pro Shots

Pellè en Parma moeten vrezen voor degradatie

Het was voor het eerst sinds december 2011 dat Pellè trefzeker was in de Italiaanse competitie. Hij scoorde destijds ook al voor Parma, dat hem overnam van AZ, en dat was tot dusver zijn enige doelpunt in de Serie A. In de Serie B was Pellè vaker trefzeker.

In 2012 maakte Pellè de overstap naar Feyenoord, waar zijn carrière tot bloei kwam. De aanvaller werd twee seizoenen clubtopscorer van de Rotterdammers en speelde vervolgens voor Southampton, waarna hij jarenlang in China actief was. In 2016 scoorde hij twee keer voor Italië op het EK.

Deze winter keerde Pellè terug bij Parma en tegen Genoa speelde hij zijn derde wedstrijd voor de UEFA Cup-winnaar van 1995 en 1999. Zijn contract bij Parma, dat voorlaatste staat en moet vrezen voor degradatie, loopt komende zomer af.