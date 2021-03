Almere City heeft vrijdag goede zaken gedaan in de strijd om promotie naar de Eredivisie. De nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie won met 2-0 van FC Den Bosch, terwijl concurrent De Graafschap gelijkspeelde tegen Excelsior (1-1) en NAC Breda verloor van FC Volendam (2-1).

De Graafschap staat nog wel tweede tweede achter koploper SC Cambuur, dat drie punten meer heeft en maandag pas in actie komt tegen FC Eindhoven. De nummer één en twee promoveren dit seizoen rechtstreeks naar de Eredivisie en in de play-offs is maar één ticket te verdienen.

Almere City verkleinde de achterstand op De Graafschap tot twee punten. NAC heeft drie punten minder dan de Flevolanders en bezet de vierde plaats.

Almere had in eigen stadion aan twee doelpunten meer dan genoeg voor een overwinning op de hekkensluiter uit Den Bosch. Faris Hammouti opende de score vlak voor rust en Thomas Verheydt maakte er op aangeven van Hammouti na ruim een uur 2-0 van.

Teleurstelling bij De Graafschap, dat tegen Excelsior niet verder kwam dan 1-1.

Go Ahead wint ruim van FC Dordrecht

De Graafschap kwam thuis tegen Excelsior al in de vierde minuut op voorsprong door een schot van Daryl van Mieghem dat nog licht werd aangeraakt door Robin van der Meer. Julian Baas tekende halverwege de eerste helft met een afstandsschot voor de 1-1 en daarbij bleef het.

Volendam was NAC in eigen huis met 2-1 de baas. Samuele Mulattieri zorgde voor de 1-0. Na ruim een uur kwam NAC op gelijke hoogte via Mounir El Allouchi, maar vijf minuten later zette Samir Ben Sallam Volendam opnieuw op voorsprong.

Go Ahead Eagles haalde uit tegen FC Dordrecht (5-1) en klom naar de vijfde plaats. Sam Hendriks scoorde twee keer en ook Jeroen Veldmate (penalty), Martijn Berden en Bradly van Hoeven waren trefzeker in De Adelaarshorst. Namens de bezoekers scoorde Özgür Aktas.

Vreugde bij Go Ahead Eagles.

NEC verliest van tiental TOP Oss

NEC verloor ondanks een vroege treffer van Elayis Tavsan met 2-1 bij TOP Oss. Lorenzo Piqué van TOP kreeg in de 59e minuut rood, maar met tien man kwamen de Brabanders knap terug. Rick Stuy van den Herik en Mart Remans scoorden.

Helmond Sport won door twee goals van Sander Vereijken thuis met 2-1 van Jong FC Utrecht. Namens de uitploeg was Mohamed Mallahi trefzeker.

Middenmoter Telstar was in het eigen BUKO Stadion met 3-1 te sterk voor Roda JC, dat teleurstellend achtste staat. Fabian Serrarens maakte nog wel de 0-1 voor de Limburgers, maar daarna scoorden Cas Dijkstra, Glynor Plet en Ozan Kökçü voor de ploeg van trainer Andries Jonker.

Naci Ünüvar juicht na zijn treffer voor Jong Ajax tegen MVV Maastricht.

Jong Ajax wint in spektakelstuk

Jong PSV zegevierde in Eindhoven met 3-0 tegen Jong AZ. De treffers waren van Fodé Fofana, Mathias Kjølø (penalty) en Kristófer Kristinsson.

De spectaculairste wedstrijd van de avond was Jong Ajax-MVV Maastricht. De Belg Arne Naudts scoorde twee keer voor de Limburgers en de Duitser Joy-Lance Mickels was ook trefzeker, maar het waren de Amsterdammers die met 4-3 wonnen.

De zeventienjarige Naci Ünüvar, Nordin Musampa (19), Ar'Jany Martha (17) en Sontje Hansen (18) scoorden voor Jong Ajax op De Toekomst.

