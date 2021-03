RB Leipzig heeft vrijdag geen fout gemaakt in de strijd om de Duitse landstitel. 'Die Roten Bullen' waren op bezoek bij Arminia Bielefeld met 0-1 te sterk voor de laagvlieger.

Het enige doelpunt van de avond kwam op naam van Marcel Sabitzer. De 27-jarige Oostenrijker tikte vlak na rust een lage voorzet van Dani Olmo simpel binnen.

De overwinning van Leipzig in Bielefeld was dikverdiend. De thuisploeg schoot in de hele wedstrijd niet één keer op doel. De bezoekers kregen via Emil Forsberg, Marcel Halstenberg, Christopher Nkunku en Hwang Hee-chan nog kansen op meer doelpunten.

Justin Kluivert (Leipzig) en Mike van der Hoorn (Bielefeld) bleven op de bank. Michel Vlap had bij Bielefeld wel een basisplaats, maar de Nederlander werd in de 69e minuut naar de kant gehaald.

Leipzig heeft nu één punt minder dan koploper Bayern München (57 om 58), maar de regerend landskampioen speelt zaterdag nog thuis tegen VfB Stuttgart. Na de interlandperiode krijgt Leipzig op zaterdag 3 april bezoek van Bayern.

Tevreden bij RB Leipzig na de zege op Bielefeld.

