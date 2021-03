Sc Heerenveen en FC Twente hebben vrijdag doelpuntloos gelijkgespeeld. Zowel de Friese ploeg als de club uit Enschede begon zonder de clubtopscorer en er werd dan ook niet gescoord in het Abe Lenstra Stadion.

Henk Veerman, dit Eredivisie-seizoen goed voor dertien treffers, ontbrak bij Heerenveen omdat hij op het punt staat vader te worden. Bij Twente werd Danilo, die eveneens dertien keer scoorde, gepasseerd door trainer Ron Jans.

De Braziliaan, die wordt gehuurd van Ajax, kende een fantastische eerste seizoenshelft, maar in 2021 vond hij nog maar twee keer het doel. "Hij is nu vooral bezig met zichzelf en minder met de tactiek", vertelde Jans vooraf over zijn besluit om Danilo op de bank te zetten." De 21-jarige spits mocht een kwartier voor tijd wel invallen, maar kon het verschil niet maken.

Twente en Heerenveen schieten weinig op met het gelijkspel. De ploeg van Jans blijft achtste en Heerenveen staat nog steeds op de elfde plaats.

Jesse Bosch raakte voor rust de paal. Foto: ANP

Menig en Bosch raken de paal

Met Siem de Jong in de spits bij Heerenveen en de Serviër Luka Ilic in de punt van de aanval bij Twente kende het eerste duel van speelronde 27 weinig hoogtepunten. Voor rust had de formatie uit Enschede aardige mogelijkheden. Luciano Narsingh zag zijn inzet door Jan Paul van Hecke van de lijn gehaald worden en Jesse Bosch schoot op de paal na een voorzet van Queensy Menig.

Na de hervatting was er een aardige poging van De Jong namens de thuisclub, maar de oud-Ajacied strandde op de door PSV begeerde doelman Joël Drommel. In de extra tijd raakte Menig nog de binnenkant van de paal, waardoor het 0-0 bleef.

Wout Brama stond voor het eerste sinds lange tijd in de basis bij FC Twente. De aanvoerder, hersteld van een blessure, viel vorige week tegen AZ al in. Vlak voor rust viel hij alweer geblesseerd uit.