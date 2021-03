De Braziliaan Branco, die met een rake vrije trap zorgde voor de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK van 1994, ligt met COVID-19 op de intensive care van een ziekenhuis in Rio de Janeiro. De 56-jarige oud-verdediger wordt beademd.

Cláudio Ibrahim Vaz Leal, zoals de volledige naam van Branco luidt, maakt tegenwoordig deel uit van de staf van Brazilië onder 18 en raakte besmet met het coronavirus toen hij met de selectie aanwezig was in de stad Recife.

Dinsdag werd de 72-voudig international (negen doelpunten) opgenomen in het ziekenhuis in Rio en sindsdien is zijn toestand flink verslechterd.

Branco speelde in de jaren tachtig negentig voor clubs als Brescia, FC Porto, Genoa en Middlesbrough, maar is in Nederland vooral bekend van het WK van 1994. Hij speelde met Brazilië al op de WK's van 1986 en 1990, maar in 1994 eiste hij pas echt een hoofdrol voor zich op door Brazilië ten koste van Nederland naar de halve finales te schieten.

Branco (links) met Romário en Dunga na de WK-finale van 1994. Branco (links) met Romário en Dunga na de WK-finale van 1994. Foto: ANP

Brazilië zeer hard getroffen door coronavirus

Brazilië kwam in de kwartfinale in Dallas met 2-0 voor door doelpunten van Romário en Bebeto, maar door treffers van Dennis Bergkamp en Aron Winter kwam Oranje terug tot 2-2.

Negen minuten voor tijd maakte Branco met een harde vrije trap de 3-2 voor de Brazilianen. Met de verdediger in de ploeg stoomde Brazilië vervolgens door naar de wereldtitel. In de strafschoppenserie van de eindstrijd tegen Italië schoot hij raak.

Brazilië wordt momenteel zeer hard getroffen door het coronavirus. In totaal overleden al bijna 300.000 mensen in het Zuid-Amerikaanse land aan COVID-19. Het gemiddelde ligt de afgelopen dagen boven de tweeduizend doden per dag.