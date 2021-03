De UEFA gaat onderzoek doen naar mogelijk racisme bij de wedstrijd donderdag in de Europa League tussen Rangers FC en Slavia Praag (0-2). Middenvelder Glen Kamara van de Schotse kampioen heeft verklaard tijdens het duel door een tegenstander met racisme te zijn geconfronteerd.

Slavia-verdediger Ondrej Kúdela zou Kamara racistisch hebben bejegend in Glasgow. Volgens de Tsjechen heeft Kamara op zijn beurt juist na afloop van het duel klappen uitgedeeld in de spelerstunnel.

Uit beelden blijkt dat Kúdela in de slotfase van de wedstrijd op Ibrox met de hand voor zijn mond iets in het oor van Kamara zei. De Fin, met Sierra Leoonse roots, was daarna woedend.

Rangers-manger Steven Gerrard had de UEFA na afloop van het duel opgeroepen om actie te ondernemen en de Europese voetbalbond geeft daar een dag later dus gehoor aan.

Rangers tegen Slavia Praag was een verhit duel. Rangers tegen Slavia Praag was een verhit duel. Foto: ANP

Rangers-Slavia Praag liep volledig uit de hand

Het achtstefinaleduel tussen Rangers en Slavia Praag liep volledig uit de hand. De Schotse club eindigde de return met negen man na rode kaarten voor Kemar Roofe en Leon Balogun. Roofe kreeg direct rood nadat hij zijn voet hard in het gezicht van doelman Ondrej Kolár had geplant.

De Tsjechische keeper moest naar het ziekenhuis, waar hij tien hechtingen in zijn gezicht kreeg. Roofe zou na zijn rode kaart op sociale media racistisch zijn bejegend.

Slavia Praag won de veelbesproken ontmoeting met 0-2 en dat was door het 1-1-gelijkspel uit de heenwedstrijd genoeg voor een plek bij de laatste acht. De Tsjechen werden vrijdag bij de loting gekoppeld aan Arsenal.