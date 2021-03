Ajax-trainer Erik ten Hag verheugt zich op het tweeluik met AS Roma, dat vrijdag bij de loting voor de kwartfinales van de Europa League gekoppeld werd aan de Amsterdammers. Volgens de coach is zijn ploeg qua niveau vergelijkbaar met de Italiaanse topclub.

"Ajax tegen AS Roma is een geweldig affiche met twee traditionele clubs tegen elkaar. Ik zie het als een Champions League-affiche", aldus Ten Hag tegen Ajax TV.

Ajax treft met AS Roma de nummer zes van de Serie A, terwijl het ook Slavia Praag of Dinamo Zagreb had kunnen loten uit zwakkere competities. Maar volgens Ten Hag kun je in deze fase van het toernooi niet spreken van een goede of slechte loting.

"Bij de laatste acht zitten geen zwakke clubs. Het zijn allemaal ijzersterke ploegen. Wedstrijden zijn vaak in evenwicht en dan geeft de vorm van de dag de doorslag. Dat zal tegen AS Roma misschien ook zo zijn. Ik weet dat ze in de achtste finales twee keer Shakhtar Donetsk overtuigend verslagen hebben. Dat betekent dat het een sterke ploeg is. Wij moeten ook sterk zijn."

Uitslag loting kwartfinales Europa League Granada-Manchester United

Arsenal-Slavia Praag

Ajax-AS Roma

Dinamo Zagreb-Villarreal

'Goed is niet goed genoeg'

Er werd vrijdag in Nyon ook al doorgeloot voor de halve finales. Mocht Ajax AS Roma uitschakelen, dan treft het de winnaar van het tweeluik tussen Granada en Manchester United, dat vier jaar geleden tegenstander was van Ajax in de Europa League-finale.

Het is al de derde keer in vijf seizoenen dat Ajax is doorgedrongen tot de kwartfinales van een Europees toernooi. "Dat geeft aan dat er continuïteit is bij de club", vindt Ten Hag, maar dat betekent niet dat hij al tevreden is.

"We moeten de lat iedere keer hoger leggen, goed is niet goed genoeg. We zijn bezig om een sterk team op te bouwen voor de komende jaren en de Europese wedstrijden geven prikkels die het proces kunnen versnellen. Deze uitdaging tegen AS Roma gaan we graag aan."

Ajax begint de kwartfinale tegen AS Roma met een thuiswedstrijd op 8 april en de return in de Italiaanse hoofdstad is een week later. Beide duels beginnen om 21.00 uur. De halve finales worden op 29 april en 6 mei gespeeld en de eindstrijd is op 26 mei in het Poolse Gdansk.