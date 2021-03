Trainer Pascal Jansen heeft er vertrouwen in dat AZ zondag opnieuw van PSV kan winnen. De Alkmaarders versloegen de Eindhovenaren in januari in het Philips-stadion met 1-3 en kunnen zondag in de Eredivisie bij een zege in punten op gelijke hoogte komen met het elftal van trainer Roger Schmidt.

"Er staan twee topselecties tegenover elkaar, met de tweede plaats als inzet", aldus Jansen vrijdag op de website van zijn club. "Dat is geweldig, want als je op dit niveau speelt, geniet je van die druk. PSV is de eerstvolgende die wij op de ranglijst kunnen achterhalen en die gelegenheid krijgen we komend weekend."

"We hebben PSV in Eindhoven verslagen met een manier van voetbal die kenmerkend is voor het spel van AZ. Dat spel zal zondag niet anders zijn", vervolgde Jansen.

"Het was een hele intense wedstrijd. We moesten heel hard knokken om de 1-2 vast te houden en dat hebben we toen als team heel goed gedaan. En in het slot maakte Calvin Stengs de bevrijdende 1-3."

Vreugde bij AZ, dat de uitwedstrijd tegen PSV met 1-3 won. Vreugde bij AZ, dat de uitwedstrijd tegen PSV met 1-3 won. Foto: Pro Shots

'Pantelis zal hier sterker uitkomen'

AZ moet het zondag in ieder geval zonder Pantelis Hatzidiakos stellen. De Alkmaarse club maakte donderdag bekend dat de Griekse verdediger maanden is uitgeschakeld door een knieblessure, die hij enkele weken geleden al opliep.

"Ik zie een getergde speler die weet wat het inhoudt om te revalideren. Pantelis heeft de knop omgezet en we weten dat hij hier sterker uit zal komen", aldus Jansen, die aangeeft dat Timo Letschert Hatzidiakos tegen PSV zal vervangen.

"We zijn heel blij met de kwaliteiten die Timo meebrengt. We mogen ons gelukkig prijzen met onze opties in het centrum. Met Timo, Pantelis, Bruno Martins Indi en Ramon Leeuwin hebben we vier goede verdedigers in huis en ook Teun Koopmeiners kan op die positie uit de voeten."

AZ-PSV begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.