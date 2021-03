De FIFA praat met regeringen en nationale voetbalbonden om de komende weken zoveel mogelijk internationals voor hun land te kunnen laten spelen. Vooralsnog is dat problematisch omdat veel clubs spelers niet willen afstaan. Vanwege de coronacrisis zouden ze bij terugkeer eerst een tijd in quarantaine moeten. Om die reden mist Memphis Depay mogelijk twee interlands van het Nederlands elftal.

"We willen natuurlijk dat de wedstrijden doorgaan en dan ook nog eens met de beste spelers", zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino vrijdag. "Maar ik onderken dat het met name in Europa lastig gaat worden. We hopen dat regeringen onder voorwaarden bereid zijn hun beleid enigszins aan te passen."

De inmenging van de FIFA is mogelijk goed nieuws voor Oranje en Memphis, die speler is van Olympique Lyon. Franse clubs staan bijvoorbeeld niet toe dat internationals de komende periode in een land buiten de Europese Unie voetballen. Het Nederlands elftal speelt de komende periode uitwedstrijden tegen Turkije (24 maart) en Gibraltar (30 maart), die allebei niet tot de EU behoren.

Mocht Memphis in actie komen in die landen, dan moet Lyon hem vanwege de quarantaineplicht missen bij de eerstvolgende wedstrijd na de interlandperiode. De KNVB heeft daarom dispensatie aangevraagd bij de Franse voetbalbond, zodat de aanvaller niet in quarantaine hoeft bij terugkomst en Lyon hem 'gewoon' kan afstaan.

Memphis Depay hoopt wel af te mogen reizen voor de komende interlands van Oranje. Memphis Depay hoopt wel af te mogen reizen voor de komende interlands van Oranje. Foto: Pro Shots

Memphis: 'Het is heel raar'

Memphis liet vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan Olympique Lyon-Paris Saint-Germain van zondag weten niet blij te zijn met de maatregel van de Franse voetbalbond. "Het is heel raar. In Kazachstan, waar Frankrijk gaat spelen, zijn meer coronagevallen dan in verschillende Afrikaanse landen."

"Iedereen bij Lyon hoopt zich bij zijn nationale elftal te kunnen voegen. We moeten ervoor zorgen dat de beslissingen voor de volgende interlandperiodes in harmonie genomen worden", vervolgde de rechtspoot. "Ik hoop gewoon dat we ons bij onze nationale selecties mogen melden."

Het Nederlands elftal speelt in de komende interlandperiode in de WK-kwalificatiereeks niet alleen tegen Turkije en Gibraltar, maar ook thuis tegen Letland op 27 maart. Zonder dispensatie mag Memphis alleen tegen Letten in actie komen.