Maarten Stekelenburg is uiteraard blij met zijn terugkeer in de selectie van het Nederlands elftal, maar daarmee is hij nog niet tevreden. De 38-jarige doelman hoopt eerste keus te worden onder bondscoach Frank de Boer.

"Je moet altijd denken: ik wil eerste doelman worden. Ik wil het hoogst haalbare en ga niet naar Oranje om vakantie te vieren", aldus Stekelenburg vrijdag tegen Ajax TV.

Stekelenburg heeft concurrentie van Jasper Cillessen en Tim Krul in de 24-koppige Oranje-selectie, die vrijdag bekend werd gemaakt door De Boer. Cillessen is na lang blessureleed weer eerste keeper bij Valencia en de kans is groot dat De Boer hem nu weer als eerste keeper ziet. De vorige interlandperiode, in november, keepte Krul bij afwezigheid van Cillessen.

Stekelenburg was op dat moment nog reservekeeper bij Ajax, maar door de dopingschorsing van André Onana is hij nu eerste doelman in de Johan Cruijff ArenA. De terugkeer in de Oranje-selectie is het gevolg.

"Dit had ik aan het begin van het seizoen allemaal niet kunnen bedenken", vertelt Stekelenburg. "Nee, ik had niet gedacht dat dit nog zou gebeuren."

Maarten Stekelenburg bij zijn Oranje-debuut in 2004 tegen Liechtenstein.

'Er zijn nog een paar bekende gezichten'

Het is al bijna zeventien jaar geleden dat Stekelenburg in september 2004 zijn debuut in Oranje maakte. De 58-voudig international speelde eind 2016 onder toenmalig bondscoach Danny Blind zijn voorlopig laatste interland en sindsdien is er veel veranderd bij het Nederlands elftal.

"Er zijn nog wel een paar bekende gezichten, maar niet veel", beseft Stekelenburg, die de op twee na oudste speler ooit kan worden in Oranje. Alleen Sander Boschker (39 jaar in 2010) en Piet Kraak (38 jaar in 1959) waren ouder.

"Daar hoor ik hier bij Ajax wel dingetjes over. Dat ik dit op mijn oude dag nog mag meemaken en dat soort dingen. Maar goed, dit is waarom ik altijd keihard ben blijven trainen, ook toen ik niet speelde. Dan ben je er in ieder geval altijd klaar voor."

Stekelenburg meldt zich maandag bij Oranje, dat woensdag in Istanboel de WK-kwalificatie begint tegen Turkije. Drie dagen later volgt een thuisduel met Letland en de interlandperiode van Oranje wordt op 30 maart afgesloten met een uitwedstrijd tegen Gibraltar.