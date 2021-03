De clubs uit het betaalde voetbal en de Grand Prix van Nederland in Zandvoort komen niet in aanmerking voor financiële steun uit de garantieregeling die de overheid vrijdag heeft opgezet. Het gaat om grootschalige 'losse' evenementen met een langdurige voorbereidingstijd, benadrukte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Om in aanmerking te komen voor de garantieregeling (in totaal 385 miljoen euro), moet een evenement al minimaal twee keer hebben plaatsgevonden in Nederland. Voor de twee recentste edities moet een annuleringsverzekering zijn afgesloten. Voor het betaalde voetbal en de Formule 1-race gaat dat niet op.

"Die regeling is vooral voor evenementen die 100 procent afhankelijk zijn van publiek, zoals festivals", licht een woordvoerder van de KNVB toe. "Wij hopen al veel eerder met beperkt publiek in de stadions te mogen spelen vanwege alle mogelijkheden die we hebben."

Ook de Grand Prix van Nederland, die vorig jaar werd afgeblazen, valt buiten de regeling omdat de race de laatste jaren niet georganiseerd werd.

De GP staat dit jaar gepland op 5 september. "Wij bereiden ons voor op een groot publieksevenement. Dat was zo en dat blijft zo. Zonder publiek is voor ons geen optie. Onze datum lijkt best gunstig. Ook al vallen wij niet onder de regeling, het is wel positief nieuws", aldus een woordvoerder van de GP.

Op 5 september wordt de Grand Prix van Zandvoort verreden. Op 5 september wordt de Grand Prix van Zandvoort verreden. Foto: Pro Shots

Kabinet zet 385 miljoen euro opzij

Het demissionaire kabinet zet 385 miljoen euro opzij voor de garantieregeling, die van toepassing is op de periode tussen 1 juli en 31 december. De kosten werden in veel gevallen gedekt door een annuleringsverzekering, maar inmiddels hebben verzekeraars die mogelijkheid geschrapt.

Het kabinet heeft daarom een regeling opgezet om de financiële risico's af te dekken voor organisatoren in het geval dat een gepland evenement niet doorgaat. Een evenement dat wel gebruik kan maken van de regeling is bijvoorbeeld de marathon van Rotterdam, die vorig jaar niet kon doorgaan en voor dit jaar al is verplaatst van april naar eind oktober.