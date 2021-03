Feyenoord neemt aan het einde van dit seizoen afscheid van hoofd jeugdopleiding Stanley Brard, die eerder deze week in opspraak raakte. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd.

Brard zou deze week geblunderd hebben met een verkeerd verstuurde e-mail. Naar verluidt wilde hij Feyenoord-directeur Mark Koevermans adviseren om jeugdtrainers Ulrich van Gobbel, Melvin Boel, Remco Schol en Mark Onderwater weg te sturen, maar hij verzond de mail volgens ESPN per abuis niet naar Koevermans maar naar Onderwater.

De blunder van Brard is niet bevestigd door Feyenoord. In de verklaring vrijdag op de website van de van de club, waarin het vertrek van de hoofd jeugdopleiding wordt aangekondigd, wordt er ook niets over geschreven.

De 62-jarige Brard was verdeeld over twee periodes twaalf jaar lang hoofd van de jeugdopleiding. Hij vertelt dat hij graag langer door was gegaan. "Desalniettemin kijk ik met ontzettend veel plezier terug op mijn tijd op Varkenoord", aldus Brard.

Een echte Feyenoord-man in hart en nieren'

Technisch directeur Frank Arnesen noemt de voormalig linksback "een echte Feyenoord-man in hart en nieren". "Brard heeft hier als speler van onder meer het kampioenselftal van 1983/1984 en als opleider prachtige successen geboekt", vindt Arnesen.

"Onder zijn leiding was Feyenoord Academy het paradepaardje van de jeugdopleidingen in Nederland. Dat is niet niks en daar mag Feyenoord hem zeer dankbaar voor zijn. Aan ons de taak om een waardige opvolger voor hem te vinden die de jeugdopleiding verder kan ontwikkelen."