Feyenoord-trainer Dick Advocaat moet het in de komende weken stellen zonder Leroy Fer. De 31-jarige middenvelder heeft donderdag op de training een kuitblessure opgelopen.

Fer werd afgelopen weekend in het uitduel met PSV juist uit voorzorg aan de kant gehouden door Advocaat, omdat hij last had van zijn knie. Door een nieuwe blessure aan zijn kuit moet de elfvoudig Oranje-international nu enkele weken toekijken.

Advocaat kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen ook geen beroep doen op Mark Diemers. De 27-jarige middenvelder is nog herstellende van een hamstringblessure.

De 73-jarige Advocaat hoopt dat zijn ploeg zaterdag een begin kan maken aan een flinke eindspurt. "We spelen nog acht wedstrijden, waarvan vijf in De Kuip", zei de coach vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. "We hebben gezegd dat we een inhaalslag willen maken, dus dan moeten we zondag winnen."

Foto: Pro Shots

Advocaat beslist later over keepers

Advocaat zei op diezelfde persconferentie dat hij nog geen keuze heeft gemaakt over wie er tegen Emmen onder de lat staat. Justin Bijlow is in principe de eerste keuze, maar de laatste weken keepte Nick Marsman weer omdat de jeugdinternational na een lange afwezigheid nog niet topfit was.

Tegen PSV was Marsman met enkele knappe reddingen de uitblinker bij Feyenoord. "Het blijft een moeilijke keuze", aldus Advocaat. "Wij moeten eerlijk tegen die jongens zijn en goed uitleggen waarom we bepaalde beslissingen nemen. Ik vertel mijn keepers zaterdag wie er speelt."

De wedstrijd tussen Feyenoord en FC Emmen begint zaterdag om 20.00 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom.

