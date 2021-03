Met AS Roma treft Ajax in de kwartfinales van de Europa League een Italiaanse subtopper. Dit kunnen de Amsterdammers verwachten van de komende tegenstander.

Bekende spelers: Edin Dzeko, Lorenzo Pellegrini, Pedro, Rick Karsdorp

Recente Europese prestaties: achtste finales EL in 2019/2020, achtste finales CL in 2018/2019, halve finales CL in 2017/2018.

Onderlinge duels: Champions League in 2002/2003, Ajax wint thuis met 2-1 en speelt in Rome met 1-1 gelijk.

AS Roma presteert de laatste seizoenen in Europa misschien nog wel beter dan in de eigen Serie A. Dit seizoen is het de laatst overgebleven Italiaanse club in de Europese toernooien, nadat de achtste finales het eindstation vormden voor Juventus, Atalanta (CL) en AC Milan (EL).

Dit is het zevende seizoen op rij waarin Roma weet te overwinteren in Europa. Meest memorabel was het seizoen 2017/2018, toen FC Barcelona na een 4-1-uitnederlaag met 3-0 werd verslagen in het Stadio Olimpico, waardoor de ploeg zich verrassend plaatste voor de halve finales, waarin Liverpool nipt te sterk was (5-2 en 2-4).

In de groepsfase van dit seizoen speelde Roma tegen Young Boys, dat in de achtste finales werd uitgeschakeld door Ajax. Ook Roma won beide duels met de Zwitsers: thuis werd het 3-1 en uit 1-2.

De drievoudig landskampioen (1942, 1983 en 2001) bezet momenteel slechts de zesde plaats in de Serie A. Vorig seizoen werd de ploeg uit de Italiaanse hoofdstad vijfde en een jaar eerder zesde.

Roma is mix van routiniers en jonge twintigers

Drievoudig Oranje-international Rick Karsdorp is vanuit Nederlands perspectief de bekendste speler van Roma. De 26-jarige oud-Feyenoorder heeft regelmatig een basisplaats en bestrijkt dan de hele rechterflank in een 3-4-2-1-systeem. Hij is door een gele kaart in de achtste finales tegen Shakhtar Donetsk echter geschorst voor de eerste wedstrijd.

Zoals wel meer Italiaanse clubs leunt Roma op een flink aantal routiniers. Met onder anderen Edin Dzeko (35), Federico Fazio (34), Pedro (33), Henrikh Mkhitaryan (32) en Chris Smalling (31) is er aan ervaring geen gebrek.

Die dertigers worden aangevuld met een aantal Italiaanse en Spaanse spelers, die de beste jaren in hun carrière nog voor zich hebben. Aanvoerder Lorenzo Pellegrini (24), Bryan Cristante (24), Leonardo Spinazzola (27) en Gianluca Mancini (24) maakten de afgelopen jaren hun debuut voor 'La Squadra Azzurra'.

Dat geldt ook voor Nicolò Zaniolo (21), maar de spelmaker kwam door een zware blessure - opgelopen tegen Oranje dit seizoen - nog niet in actie. De Franse clubtopscorer Jordan Veretout (tien doelpunten) raakte begin deze maand eveneens geblesseerd, waardoor zijn meespelen tegen Ajax hoogst onzeker is.

Ajax begint op 8 april met een thuiswedstrijd. Zeven dagen later is de return in Rome. Beide duels beginnen om 21.00 uur.