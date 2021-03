Bondscoach Frank de Boer van het Nederlands elftal heeft benadrukt dat de spelers die buiten de selectie voor de komende WK-kwalificatieduels zijn gehouden nog altijd een goede kans maken op deelname aan het EK van komende zomer. Onder anderen Wout Weghorst en Quincy Promes ontbreken in het keurkorps.

"We zitten nu kort voor het EK. Dat betekent dat alle spelers uit de voorlopige selectie bij ons in beeld blijven, ook al zitten ze nu niet bij de definitieve groep", verklaarde De Boer vrijdag bij de bekendmaking van de 24-koppige selectie.

De meeste aandacht gaat uit naar de afwezigheid van de 29-jarige Promes, die de laatste jaren juist een vaste naam in de selectie van Oranje was. De aanvaller van Spartak Moskou wordt nog altijd verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij, maar dat is voor De Boer geen reden geweest om hem te passeren.

"Natuurlijk ken ik de verhalen rond hem, maar voor mij geldt maar één ding: je bent in Nederland onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Dus ik behandel hem net zoals alle anderen. De concurrentie op zijn positie is groot en ik kies op dit moment voor anderen", aldus De Boer.

'Ik wil Stekelenburg tien dagen aan het werk zien'

Een opvallende naam die wél bij de selectie zit, is Maarten Stekelenburg. De 38-jarige doelman is door de schorsing van André Onana verzekerd van een plek onder de lat bij Ajax en maakte in de afgelopen weken genoeg indruk om na jaren terug te keren in de Oranje-selectie.

"Ik heb Maarten bij de groep gehaald, zodat ik hem tien dagen aan het werk kan zien. Nu gaat het om WK-kwalificatie, maar uiteraard kijken we verder dan alleen deze week. Ook Marco Bizot (AZ, red.) blijft in beeld", besloot De Boer.

Het Nederlands elftal begint de kwalificatiereeks voor het WK 2022 op woensdag 24 maart met een uitwedstrijd tegen Turkije. Drie dagen later volgt een thuisduel met Letland en de interlandperiode van Oranje wordt op 30 maart afgesloten met een uitwedstrijd tegen Gibraltar.