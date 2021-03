Ajax treft het Italiaanse AS Roma in de kwartfinales van de Europa League. Dat heeft de loting in het Zwitserse Nyon vrijdag uitgewezen.

Uitslag loting kwartfinales Europa League Granada - Manchester United

Arsenal - Slavia Praag

Ajax - AS Roma

Dinamo Zagreb - Villarreal

Ajax begint met een thuiswedstrijd op 8 april. De return in de Italiaanse hoofdstad is een week later.

Bij AS Roma staat voormalig Feyenoord-verdediger Rick Karsdorp onder contract. De ploeg van trainer Paulo Fonseca staat momenteel zesde in de Serie A en was in de achtste finales van de Europa League te sterk voor het Oekraïense Shakhtar Donetsk.

Ajax en AS Roma troffen elkaar eenmaal eerder. In de Champions League in het seizoen 2001/2002 wonnen de Amsterdammers thuis met 2-1 dankzij treffers van Zlatan Ibrahimovic en Jari Litmanen. In Rome werd het 1-1, mede dankzij een razendsnelle treffer van Andy van der Meyde.

Ajax in mogelijke halve finale tegen United of Granada

Op weg naar een eventuele finale speelt Ajax of Roma in de halve finale tegen de winnaar van het duel tussen Granada en Manchester United. De andere halve finale zal gaan tussen Arsenal of Slavia Praag en Dinamo Zagreb of Villarreal.

De halve finales worden op 29 april en 6 mei gespeeld. De eindstrijd is op 26 mei in het Poolse Gdansk.