Trainer Roger Schmidt heeft vrijdag bevestigd dat de kans aanwezig is dat Yvon Mvogo na dit seizoen weer vertrekt bij PSV. De doelman wordt in principe voor twee jaar gehuurd van RB Leipzig, maar de Duitsers hebben een optie om hem eerder terug te halen.

"We weten nog niet 100 procent zeker of Yvon volgend seizoen ook voor ons speelt", zei Schmidt op zijn persconferentie voor het uitduel met AZ. "Leipzig heeft een optie in het huurcontract gezet waardoor ze hem zonder onze inspraak terug kunnen halen. Dat was de enige manier om hem in Eindhoven te krijgen."

Door het mogelijke vertrek van Mvogo meldde PSV zich onlangs bij FC Twente om Joël Drommel over te nemen, maar die onderhandelingen verlopen stroef. De club uit Enschede zou volgens verschillende media 6 miljoen euro willen ontvangen en dat is de Eindhovenaren naar verluidt te gortig.

"Ik word er niet ongeduldig van, hoor", zei Schmidt over de onderhandelingen tussen PSV en Twente. "Door de situatie van Mvogo en het vertrek van Lars Unnerstall (hij gaat na dit seizoen uitgerekend naar FC Twente, red.) moeten we op alles voorbereid zijn. We moeten onze opties afwegen. We zijn verder tevreden over Yvon."

Yvon Mvogo speelt volgend seizoen misschien niet meer voor PSV. Foto: Pro Shots

'Voor zelfvertrouwen belangrijk dat we nu wel van topclub winnen'

Met Mvogo nog onder de lat hoopt PSV zondag in de uitwedstrijd tegen AZ een grote stap te zetten naar het veiligstellen van de tweede plek en daarmee een ticket voor de voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren, die drie punten meer hebben dan de Alkmaarders, wonnen onder Schmidt echter nog niet van topclubs.

PSV pakte dit seizoen twee keer een punt tegen Ajax (2-2 en 1-1), maar werd door de Amsterdammers uitgeschakeld in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. Ook Feyenoord (1-1) en AZ (1-3) bleven tot dusver overeind tegen de Eindhovenaren.

"Vooral in de media is het een ding dat we nog niet van een topploeg hebben gewonnen. Maar voor het zelfvertrouwen is het wel belangrijk als we daar tegen AZ verandering in brengen", zei Schmidt.

"We hebben al laten zien dat we tegen topclubs goed voetbal kunnen spelen en in een paar wedstrijden was het mogelijk om te winnen, maar die duels eindigden in een gelijkspel. Nu moeten we laten zien dat we ook een resultaat kunnen boeken."

De wedstrijd tussen PSV en AZ begint zondag om 14.30 uur in het AFAS Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

