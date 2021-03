Bondscoach Frank de Boer heeft Maarten Stekelenburg vrijdag opgenomen in de definitieve selectie voor de komende WK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal. Ook debutant Jeremiah St. Juste maakt deel uit van het 24-koppige keurkorps, terwijl onder anderen Quincy Promes en Wout Weghorst ontbreken.

Het is voor het eerst in jaren dat Stekelenburg deel uitmaakt van Oranje. De 38-jarige keeper, die door de lange schorsing van André Onana eerste doelman bij Ajax is, speelde op 13 november 2016 zijn laatste duel voor het Nederlands elftal. Hij heeft 58 interlands achter zijn naam staan, waaronder de verloren WK-finale in 2010 tegen Spanje.

St. Juste is de enige debutant in de selectie. De 24-jarige verdediger, die in de Eredivisie voor sc Heerenveen en Feyenoord speelde, staat sinds de zomer van 2019 onder contract bij Bundesliga-club 1. FSV Mainz 05 en heeft daar een vaste basisplek.

Opvallende afwezigen in de definitieve selectie zijn VfL Wolfsburg-topscorer Weghorst en Promes. Promes, die nog altijd wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij en onlangs Ajax voor Spartak Moskou verruilde, was in de laatste jaren juist een vaste naam in de selectie van het Nederlands elftal.

"De concurrentie op zijn positie is groot en ik kies op dit moment voor anderen", zegt De Boer over het passeren van Promes. "Natuurlijk ken ik de verhalen rond hem, maar voor mij geldt maar één ding: je bent in Nederland onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Dus ik behandel hem net zoals alle anderen."

Quincy Promes maakt geen deel uit van de selectie van Oranje voor de komende WK-kwalificatieduels. Quincy Promes maakt geen deel uit van de selectie van Oranje voor de komende WK-kwalificatieduels. Foto: Pro Shots

Oranje begint tegen Turkije aan WK-kwalificatie

Naast Promes en Weghorst ontbreken keepers Marco Bizot en Joël Drommel, middenvelders Kevin Strootman en Tonny Vilhena en verdediger Stefan de Vrij ten opzichte van de voorlopige selectie. De Vrij raakte deze week besmet met het coronavirus en moet (een groot deel van) de interlandperiode aan zich voorbij laten gaan.

"We moeten kijken hoe zich dat ontwikkelt en of Stefan mogelijk later nog kan aansluiten. Dat zullen we echt moeten afwachten. Met St. Juste, die rechtsback en rechtsmidden kan spelen, heb ik een goede vervanger", aldus De Boer.

Het Nederlands elftal begint de kwalificatiereeks voor het WK 2022 op woensdag 24 maart met een uitwedstrijd tegen Turkije. Drie dagen later volgt een thuisduel met Letland, dat onder leiding staat van de vrouwelijke scheidsrechter Stéphanie Frappart. Bij die wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA mogen vanwege een test vijfduizend fans aanwezig zijn.

De interlandperiode van Oranje wordt op 30 maart afgesloten met een uitwedstrijd tegen Gibraltar. Noorwegen en Montenegro zijn de andere landen in de WK-kwalificatiepoule.

Definitieve selectie Nederlands elftal:

Keepers: Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax).

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Jeremiah St. Juste (1. FSV Mainz 05), Kenny Tete (Fulham), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Owen Wijndal (AZ).

Middenvelders: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanvallers: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis (Olympique Lyon), Calvin Stengs (AZ).

Bekijk het programma in de WK-kwalificatie