Gareth Southgate vindt dat voetballers in Engeland zo snel mogelijk tegen COVID-19 gevaccineerd moeten worden. Volgens de bondscoach lopen de spelers behoorlijk wat risico, omdat ze veel moeten reizen voor internationale wedstrijden.

Zorgmedewerkers, ouderen en kwetsbare personen krijgen in het Verenigd Koninkrijk voorrang in het vaccinatietraject. De Britten lopen in Europa voorop wat betreft het aantal toegediende coronavaccins. Meer dan 25 miljoen mensen hebben inmiddels minimaal één dosis van het vaccin gehad.

"Ons vaccinatieprogramma is geweldig. Bijna alle kwetsbare mensen hebben hun eerste dosis gehad. We komen op het punt dat het in mijn ogen acceptabel is om ook professionele sporters op de lijst te zetten", aldus Southgate, wiens spelers regelmatig naar andere landen moeten reizen voor Europese wedstrijden.

"Wij vragen van spelers om in actie te blijven komen en daardoor hebben ze een grotere kans om besmet te raken. Ze moeten in quarantaine als ze uit bepaalde situaties komen, ze moeten wat risico's nemen als ze teruggaan naar hun gezinnen en velen van hen zijn al eens met het virus besmet geraakt doordat ze bleven werken."

Southgate is overigens niet van mening dat voetballers voorrang moeten krijgen op zorgmedewerkers of docenten. "Maar we komen wel op het punt dat het acceptabel wordt om ook voetballers te gaan vaccineren. De voetballerij zou zelf vaccins kunnen kopen om zo geld voor de gezondheidszorg te besparen."

Engeland begint volgende week aan de kwalificatiereeks voor het WK 2022. 'The Three Lions' spelen donderdag 25 maart op Wembley tegen San Marino en drie dagen later wacht Albanië in Tirana. De ploeg van Southgate neemt het op 31 maart in Londen op tegen Polen. Andorra en Hongarije zijn de andere landen in groep I.

Bekijk het programma in de WK-kwalificatie