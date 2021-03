De trainer en spelers van Young Boys zijn niet terneergeslagen na de uitschakeling door Ajax in de achtste finales van de Europa League. De Zwitsers, die donderdag ook de return verloren, erkennen dat ze niet opgewassen waren tegen de Amsterdammers.

Ajax won de eerste ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA vorige week al met 3-0, waardoor Young Boys op het eigen kunstgras een wonder nodig had om de laatste acht te bereiken. De ploeg van trainer Erik ten Hag maakte na twintig minuten aan alle Zwitserse hoop een einde door via David Neres op voorsprong te komen.

"We wilden de wedstrijd natuurlijk positief ingaan en daarbij niet te veel letten op de score. Maar toen we door knullig balverlies zo snel op een 0-1-achterstand kwamen, verdween ook het laatste sprankje hoop", zei middenvelder Christian Fassnacht na afloop bij het Zwitserse SRF.

Door de treffer van Neres moest Young Boys nog vijf keer scoren om door te gaan. De thuisploeg zag nog wel een treffer op curieuze wijze afgekeurd worden door de VAR vanwege hinderlijk buitenspel, maar de aansluitingstreffer bleef uit. Dusan Tadic maakte vlak na rust nog de 0-2 voor Ajax door een strafschop te benutten.

"We maakten te veel fouten om het een ervaren ploeg als Ajax lastig te maken. Aan de ene kant is er frustratie, maar er is ook trots vanwege onze Europese campagne", zei Fassnacht, die met Young Boys in de eerste knock-outronde van de Europa League in beide wedstrijden te sterk was voor het Bayer Leverkusen van Peter Bosz.

Trainer Gerardo Seoane deelt de mening van zijn middenvelder. "Je moet zonder enige jaloezie kunnen toegeven dat Ajax simpelweg een maatje te groot voor ons was. We begonnen de return goed en deden alles veel beter dan in de eerste wedstrijd, dus ik kan mijn ploeg niks verwijten."