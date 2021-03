Manager Steven Gerrard van Rangers FC heeft de UEFA donderdagavond opgeroepen tot actie na een vermeend racistisch incident in het Europa League-duel met Slavia Praag (0-2). Slavia ontkent met klem en beschuldigt juist de Schotten van wangedrag.

Slavia-verdediger Ondrej Kúdela zou Rangers-middenvelder Glen Kamara racistisch hebben bejegend in Glasgow. Volgens de Tsjechen heeft Kamara klappen uitgedeeld in de spelerstunnel.

Uit beelden blijkt dat Kúdela aan het einde van de wedstrijd met de hand voor zijn mond iets in het oor van Kamara zei. Gerrard stelde op zijn persconferentie dat zijn speler racistisch is bejegend.

"Ik geloof voor de volle 100 procent wat Glen beweert en sta aan zijn zijde", zei de oud-middenvelder van Liverpool. "Andere spelers hebben het ook gehoord. Ik ben trots op al mijn spelers en ze worden door iedereen binnen de club gesteund. Het is nu aan de UEFA, hopelijk vegen ze dit niet onder het tapijt."

Terwijl het volgens Rangers vaststaat dat er sprake van racisme was, weerspreekt Slavia Praag de beschuldigingen in een uitgebreide verklaring. Kúdela geeft wel toe dat hij Kamara boos aansprak. "Ik zei tegen hem: 'You fucking guy.' Dat deed ik in de emotie van het duel, maar ik ontken stellig dat ik iets racistisch heb gezegd."

Rangers-speler kreeg rood voor deze overtreding op Slavia-doelman Ondrej Kolar. Foto: ANP

Slavia Praag hekelt fysiek spel van Rangers

Slavia Praag claimt daarnaast dat het team na de wedstrijd de kleedkamer niet in mocht. Ook zou Kamara Kúdela in de spelerstunnel op zijn hoofd hebben geslagen. Dat zou in het bijzijn van Gerrard en UEFA-officials zijn gebeurd.

De Tsjechische club haalt eveneens uit naar het fysieke spel dat Rangers op de mat legde en meldt dat het door de Schotse politie beveiligd moest worden in het spelershotel.

De Schotse club eindigde de return in de achtste finales met negen man na rode kaarten voor Kemar Roofe en Leon Balogun. Roofe kreeg direct rood nadat hij zijn voet hard in het gezicht van doelman Ondrej Kolár had geplant. De Tsjechische keeper moest naar het ziekenhuis, waar hij tien hechtingen in zijn gezicht kreeg. Roofe zou na zijn rode kaart op sociale media racistisch zijn bejegend.

Slavia Praag won de veelbesproken ontmoeting met 0-2 en dat was door het 1-1-gelijkspel uit de heenwedstrijd genoeg voor een plek bij de laatste acht. De loting is vrijdag om 13.00 uur in het Zwitserse Nyon. Ajax, dat donderdag met 0-2 van Young Boys won, zit eveneens in de koker.