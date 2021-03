Nederland heeft donderdag opnieuw goede zaken gedaan op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Dankzij Ajax, dat donderdag van Young Boys won en de kwartfinales van de Europa League bereikte, verstevigde Nederland de zevende plek en is het puntenaantal van vorig seizoen bijna geëvenaard.

Vorig week werd al bekend dat Nederland het seizoen voor het eerst sinds het seizoen 2005/2006 in de top zeven afsluit. Een hoge plek op de coëfficiëntenranglijst is belangrijk met het oog op de verdeling van de Europese tickets. Het is nu zaak om die zevende positie te verstevigen en dankzij Ajax lukt dat voorlopig ook.

De Amsterdammers zegevierden met 0-2 bij Young Boys en bezorgden Nederland daarmee 0,4 punten voor de coëfficiëntenranglijst. Het bereiken van de kwartfinales levert ook nog eens een bonus van 0,2 punten op. Daardoor schreef Nederland 0,6 punten bij en vergrootte het de voorsprong op naaste belagers Rusland, België en Oostenrijk, die geen clubs meer over hebben in Europa.

Voor de ranglijst van dit seizoen staat er verder niks meer op het spel: de zevende plek - en daarmee onder meer een rechtstreeks Champions League-ticket - is zogezegd veiliggesteld en het gat met nummer zes Portugal is voorlopig onoverbrugbaar. Daarom is het interessanter om te kijken naar wat Ajax moet doen om Nederland een historisch seizoen te bezorgen.

UEFA-coëfficiëntenlijst 1. Engeland - 95,712 punten

2. Spanje - 95,712 punten

3. Italië - 74,581 punten

4. Duitsland - 73,284 punten

5. Frankrijk - 55,581 punten

6. Portugal - 48,149 punten

7. Nederland - 39,000 punten

8. Rusland - 38,382 punten

9. België - 36,500 punten

10. Oostenrijk - 35,825 punten

Nederland stevent af op hetzelfde puntenaantal als vorig seizoen

Nederland behaalde dit seizoen tot dusver precies negen punten voor de coëfficiëntenranglijst. Dat zijn er vooralsnog iets minder dan in de seizoenen 2016/2017 (9,100) en 2019/2020 (9,400), maar één zege van Ajax in de kwartfinales is genoeg om de relatief uitstekende prestatie van vorig seizoen te evenaren.

In 2011/2012 (13,600) pakte Nederland voor het laatst meer dan 9,400 punten binnen één seizoen. Vier Nederlandse clubs bereikten toen de knock-outfase van de Europa League. Ajax strandde in de zestiende finales, PSV en FC Twente werden uitgeschakeld in de achtste finales en AZ kwam niet verder dan de kwartfinales.

Vrijdag wordt bekend wie Ajax treft in de kwartfinales van de Europa League. De loting in het Zwitserse Nyon begint om 13.00 uur.